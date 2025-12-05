SIR in UP: फॉर्म में कुछ समझ नहीं आ रहा है तो क्या करें? समय पर जमा करें प्रपत्र

संवाद सहयोगी, कुलपहाड़ (महोबा)। जिले में निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान चल रहा है। जिले में 91 प्रतिशत कार्य भी पूरा किया जा चुका है। जगह-जगह शिविर लगाकर लोगों के गणना प्रपत्र भरवाकर उन्हें जमा किया जा रहा है।

इसी के तहत नगर पंचायत कुलपहाड़ में शिविर लगाया गया। जिसमें पर्यवेक्षक मलखान सिंह राजपूत के साथ बीएलओ जयदेवी, विमलेंद्र नामदेव, प्रेम नारायण, आशिक अली आदि मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि यदि कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो बीएलओ से पूछे और समय पर गणना प्रपत्र भरकर जमा कर दें।