24 नवंबर को अयोध्या के लिए रवाना होंगे महोबा के खास 42 लोग, कौन-कौन बनेगा पावन अवसर का साक्षी?

जागरण संवाददाता, महोबा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी 25 नवंबर को राम मंदिर के मुख्य शिखर पर रामलला के समक्ष पूजित ध्वजा को फहराएंगे। इस अवसर पर शहर के साधु संत और अन्य लोग भी शिरकत करेंगे।

24 नवंबर को महोबा से 42 लोग अयोध्या के लिए रवाना होंगे और इस पावन अवसर के साक्षी बनेंगे। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर विहिप के पदाधिकारियों को उन्हें जाने व ले जाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

विश्व हिंदू परिषद के विभाग मंत्री व चित्रकूट धाम मंडल के प्रभारी मयंक तिवारी ने बताया कि अयोध्या में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए 42 लोगों को ले जाया जाएगा। इसमें संत रविदास मंदिर के पुजारी, साधु संत व अन्य लोग शामिल है।