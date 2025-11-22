Language
    24 नवंबर को अयोध्या के लिए रवाना होंगे महोबा के खास 42 लोग, कौन-कौन बनेगा पावन अवसर का साक्षी?

    By Abhisek Dwivedi Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 03:23 PM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को राम मंदिर के शिखर पर ध्वजा फहराएंगे। इस अवसर पर महोबा से 42 लोग अयोध्या जाएंगे। विश्व हिंदू परिषद ने यात्रा की व्यवस्था की है। 24 नवंबर को ये लोग अयोध्या के लिए रवाना होंगे और कार्यक्रम में शामिल होंगे। सभी यात्रियों की जिम्मेदारी यात्रा प्रमुखों को सौंपी गई है।

    जागरण संवाददाता, महोबा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी 25 नवंबर को राम मंदिर के मुख्य शिखर पर रामलला के समक्ष पूजित ध्वजा को फहराएंगे। इस अवसर पर शहर के साधु संत और अन्य लोग भी शिरकत करेंगे।

    24 नवंबर को महोबा से 42 लोग अयोध्या के लिए रवाना होंगे और इस पावन अवसर के साक्षी बनेंगे। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर विहिप के पदाधिकारियों को उन्हें जाने व ले जाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

    विश्व हिंदू परिषद के विभाग मंत्री व चित्रकूट धाम मंडल के प्रभारी मयंक तिवारी ने बताया कि अयोध्या में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए 42 लोगों को ले जाया जाएगा। इसमें संत रविदास मंदिर के पुजारी, साधु संत व अन्य लोग शामिल है।

    24 नवंबर को उन्हें बस से अयोध्या ले जाया जाएगा। इसके लिए यात्रा व सह यात्रा प्रमुख की तैनाती की गई है। हर पांच यात्री में एक प्रमुख रहेगा। जिसकी उन्हें लाने व ले जाने की जिम्मेदारी होगी। बताया कि इसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है।