खाद बांटने के दौरान पुलिसकर्मी ने भांजी लाठी, UP के इस जिले में भगदड़ से चार किसान घायल

भगदड़ जैसी कोई बात नहीं हुई। एक दो किसान धक्का मुक्की से घायल हो गए थे। जिनका प्राथमिक उपचार किया गया है। मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। पुलिस पर लगाए गए आरोप निराधार है, किसी तरह की भगदड़ नहीं हुई है, यह गलत और भ्रामक अफवाह फैलाई जा रही है।

- डा. प्रदीप कुमार, उपजिलाधिकारी कुलपहाड़।

खरीफ एवं रबी अभियान के तहत अब तक 878 मीट्रिक टन यूरिया, 2676 मीट्रिक टन डीएपी एवं 196 मीट्रिक टन एनपीके का वितरण समितियों से हो चुका है। पीसीएफ बफर गोदाम में सामान्य स्टाक यूरिया 1802 मीट्रिक टन, डीएपी 1157 मीट्रिक टन एवं एनपीके 119 मीट्रिक टन उपलब्ध है। आरटीजीएस के सापेक्ष आवंटन के अनुसार पीसीएफ से नियमित रूप से वितरण किया जा रहा है। 52 सहकारी बिक्री केंद्रों पर भी यूरिया 313, डीएपी 714 व एनपीके 40 मीट्रिक टन 10 अक्टूबर का प्रारंभिक अवशेष है।

प्रत्येक समिति पर लेखपाल को संबंधित एसडीएम ने उर्वरक वितरण के लिए नामित किया है। सभी किसानों को खाद दी जा रही है। कुछ किसान जिन्हें टोकन नहीं मिला या फिर केवल आधार से ही खाद लेना चाहते है। वह विवाद की स्थिति पैदा करते है। आधारकार्ड एवं खतौनी के अनुसार पीओएस मशीन के माध्यम से वितरण किया जा रहा है। किसान आधार व खतौनी की फोटो कापी ले जाकर खाद प्राप्त कर सकते है।

- विनय तिवारी, सहायक निबंधक सहकारिता।




