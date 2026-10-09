फिलीपींस की रोमारिका बनीं बुंदेलखंड की बहू, महोबा के आवाज नामदेव पर आया दिल, बुंदेली भोजन व आतिथ्य की मुरीद

जागरण संवाददाता, महोबा। प्यार सरहद नहीं देखता। प्यार के आगे हर सरहदें छोटी पड़ जाती हैं। फिलीपींस की रोमारिका का प्यार कुछ ऐसा ही है। करीब चार साल तक चले प्रेम प्रसंग के बाद रोमारिका ने महोबा के युवक के साथ कोर्ट मैरिज कर ली।

इसके साथ ही वह बुंदेलखंड की बहू बन गईं। विदेशी बहू बुंदेली खानपान और आतिथ्य की मुरीद हो गईं। दीपावली के बाद दोनों फिलीपींस चले जाएंगे। मुहल्ला बंधान वार्ड निवासी 28 वर्षीय आवाज नामदेव ने बताया कि उन्होंने आनलाइन नौकरी के लिए आवेदन किया था। 2022 में वह फिलीपींस गए। वहां एलकम शहर में कैरेबियन क्रूज नाम की एक अमेरिकी कंपनी के रेस्टोरेंट में काम करने लगे और फिर सुपरवाइजर बने। यहां उनकी मुलाकात रोमारिका से हुई।

वह हाउसकीपिंग में टेलीफोन आपरेटर का काम करती हैं। दोनों के बीच दोस्ती हो गई। वह रोमारिका के स्वभाव और सादगी से प्रभावित हो गया। दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई। दिसंबर 2025 में दोनों महोबा आए और घर पहुंचे। पारंपरिक बुंदेली व्यंजन जैसे चने की भाजी, भतुआ के पराठे और भटे का भर्ता परोसा गया।