Kanpur Master Plan: कानपुर के 80 गांवों की बदल जाएगी तस्वीर, 45 हजार एकड़ जमीन पर ऊंची इमारतें, जानें नए शहर का पूरा प्लान

जागरण संवाददाता, कानपुर। 6700 एकड़ में ग्रेटर कानपुर, न्यू कानपुर सिटी और एयरो सिटी आवासीय योजना के साथ ही अब 80 गांवों की 45 हजार एकड़ जमीन पर भी केडीए ने मशक्कत शुरू कर दी है। शहर का वर्ष 2031 तक का मास्टर प्लान बन गया है। अब जोनल प्लान बनाया जा रहा है।

केडीए सचिव अभय पांडेय के अनुसार, इन गांवों का भी न्यू मास्टर प्लान व जोनल प्लान तैयार किया जा रहा है। उसके आधार पर आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक व हरियाली के लिए जगह तय होगी। यहां पर ग्रेटर नोएडा व मुंबई की तर्ज पर ऊंची इमारतें बनाई जाएंगी और एक नया औद्योगिक क्षेत्र भी विकसित किया जाएगा। एक आधुनिक शहर के रूप में पूरे इलाकों को विकसित किया जाएगा।