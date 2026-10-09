दिल्ली से प्रयागराज-वाराणसी जा रहा था कोडीन सीरप.. 2.95 करोड़ की 2500 शीशियों के साथ आरोपित कानपुर से गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, कानपुर। प्रतिबंधित कोडीनयुक्त सीरप की तस्करी करने वाले एक युवक को एंटी नारकोटिक्स टीम ने शुक्रवार को बाबूपुरवा के ढकनापुरवा से गिरफ्तार किया है। उसके पास से दो करोड़ 95 लाख की कीमत की 2500 शीशियां बरामद हुईं।

यह शीशियां नई दिल्ली के मंगोलपुरी स्थित नोवोट्रिक्स लाइफसाइंसेस नाम की फर्म से फर्जी बिल्टी पर वाराणसी और प्रयागराज भेजी जा रही थी। कुछ दिन पहले भी इसी फर्म की कोडीनयुक्त सीरप की शीशियां प्रयागराज में पकड़ी जा चुकी हैं।

एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के अयनुद्दीन के मुताबिक, आरोपित ने अपना नाम मूलरूप से बिहार के मधुबनी जिले के मगरपट्टी निवासी मिहिर कुमार ठाकुर बताया है। वर्तमान में बर्रा दो बिहारी पुरवा में रह रहा था। उसने बताया कि 2500 शीशियां प्रतिबंधित कोडीनयुक्त सीरप टर्बो-टी के नाम से हैं। वह फर्जी बिल्टी व बिल बनाकर ट्रांसपोर्ट के जरिये प्रयागराज व वाराणासी समेत जिलों में सप्लाई करनी थी।