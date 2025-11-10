Train Cancelled: महोबा-खजुराहो रूट पर आज चार ट्रेनें निरस्त, देखें 18 नवंबर तक का बदला शेड्यूल

जागरण संवाददाता, महोबा। झांसी मंडल के अंतर्गत खजुराहो स्टेशन पर इलेक्ट्रानिक इंटरलाकिंग के कमीशनिंग एवं ललितपुर–महोबा लाइन के बीच कार्ड लाइन कनेक्शन कार्य के लिए नान इंटरलाकिंग कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि यह कार्य नौ से 18 नवंबर तक किया जाएगा। एनआइ कार्य दौरान यात्रियों की सुरक्षा एवं कार्य निष्पादन को ध्यान में रखते हुए कुछ ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। बताया कि 11 नवंबर को खजुराहो से ललितपुर जाने वाली ट्रेन के साथ ही ललितपुर से खजुराहो, महोबा से खजुराहो, खजुराहो से महोबा जाने वाली ट्रेन को निरस्त किया गया है।