    Train Cancelled: महोबा-खजुराहो रूट पर आज चार ट्रेनें निरस्त, देखें 18 नवंबर तक का बदला शेड्यूल

    By Abhisek Dwivedi Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 09:31 AM (IST)

    महोबा-खजुराहो रूट पर नान इंटरलाकिंग कार्य के चलते 9 से 18 नवंबर तक ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। 11 नवंबर को खजुराहो-महोबा समेत चार ट्रेनें निरस्त रहेंगी। 10 नवंबर को दादर-गोरखपुर और भोपाल-खजुराहो ट्रेनें 15 मिनट देरी से चलेंगी। यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेनों की स्थिति जांचने का अनुरोध किया गया है।

    जागरण संवाददाता, महोबा। झांसी मंडल के अंतर्गत खजुराहो स्टेशन पर इलेक्ट्रानिक इंटरलाकिंग के कमीशनिंग एवं ललितपुर–महोबा लाइन के बीच कार्ड लाइन कनेक्शन कार्य के लिए नान इंटरलाकिंग कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

    जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि यह कार्य नौ से 18 नवंबर तक किया जाएगा। एनआइ कार्य दौरान यात्रियों की सुरक्षा एवं कार्य निष्पादन को ध्यान में रखते हुए कुछ ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। बताया कि 11 नवंबर को खजुराहो से ललितपुर जाने वाली ट्रेन के साथ ही ललितपुर से खजुराहो, महोबा से खजुराहो, खजुराहो से महोबा जाने वाली ट्रेन को निरस्त किया गया है।

    इसके साथ ही 10 नवंबर को दो ट्रेनों को नियमन के तहत चलाया जाएगा। दादर से गोरखपुर जाने वाली ट्रेन व भोपाल से खजुराहो जाने वाली ट्रेन को ललितपुर– महाराजा छत्रसाल छतरपुर सेक्शन में 15 मिनट का नियमन किया गया है।

    यात्रियों से अनुरोध है किया गया है कि इस अवधि में यात्रा से पूर्व अपनी ट्रेनों की स्थिति की जानकारी, आइआरसीटीसी, एनटीइएस या पीआरएस प्रणाली के माध्यम से प्राप्त कर लें।