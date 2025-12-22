Language
    'जैसा मैं कहूं वैसा करो, नहीं तो...', महोबा में युवक की धमकी से परेशान युवती ने कराई FIR

    By Abhisek Dwivedi Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 02:28 PM (IST)

    महोबा में एक युवती को गांव का ही युवक एक साल से परेशान कर रहा है और जान से मारने की धमकी दे रहा है। खन्ना थाने में पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई है। आरो ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, महोबा। जैसा मैं कहूं वैसा करो, नहीं तो जान से मार दिया जाएगा... यही धमकी देकर गांव का ही युवक युवती को एक साल से परेशान कर रहा है। विरोध के बाद भी उसकी हरकतों में सुधार न होने पर पीड़िता ने सूचना खन्ना थाने में दी।

    पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की है। थाना खन्ना क्षेत्र के एक ग्राम निवासी युवती ने बताया कि गांव का ही धर्मेंद्र शराबी और आपराधिक किस्म का है। वह उसे एक वर्ष से परेशान कर रहा है।

    पहले वह इसे नजरंदाज करती रही पर उसकी हरकतों में कोई सुधार नहीं हो रहा। वह घर से निकलती है तो उसे रोक लेता है और गलत नियत से उसे पकड़ने का प्रयास करता है। धमकी देता है कि जैसा वह कहे वैसा करना, नहीं तो उसे जान से मार दिया जाएगा।

    17 दिसंबर को वह घर के पास लगे हैंडपंप से पानी भरने गई थी। तभी धर्मेंद्र आया और कहा कि उसकी बात नहीं मानी। जब भी इचौली के पास मिल जाओगी तो वह उसे बताएगा।

    इसके बाद वह धमकाता हुआ चला गया। पीड़िता ने तहरीर थाना खन्ना में दी। प्रभारी निरीक्षक अर्जुन सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।