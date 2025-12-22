'जैसा मैं कहूं वैसा करो, नहीं तो...', महोबा में युवक की धमकी से परेशान युवती ने कराई FIR

जागरण संवाददाता, महोबा। जैसा मैं कहूं वैसा करो, नहीं तो जान से मार दिया जाएगा... यही धमकी देकर गांव का ही युवक युवती को एक साल से परेशान कर रहा है। विरोध के बाद भी उसकी हरकतों में सुधार न होने पर पीड़िता ने सूचना खन्ना थाने में दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की है। थाना खन्ना क्षेत्र के एक ग्राम निवासी युवती ने बताया कि गांव का ही धर्मेंद्र शराबी और आपराधिक किस्म का है। वह उसे एक वर्ष से परेशान कर रहा है।

पहले वह इसे नजरंदाज करती रही पर उसकी हरकतों में कोई सुधार नहीं हो रहा। वह घर से निकलती है तो उसे रोक लेता है और गलत नियत से उसे पकड़ने का प्रयास करता है। धमकी देता है कि जैसा वह कहे वैसा करना, नहीं तो उसे जान से मार दिया जाएगा।