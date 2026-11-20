जागरण संवाददाता, महोबा। डीएम प्रभास कुमार की अध्यक्षता में कैंप कार्यालय में पल्स पोलियो अभियान के सफल संचालन के लिए जिला टास्कफोर्स की बैठक आयोजित की गई। बताया गया कि वर्ष 2026 का द्वितीय पल्स पोलियो अभियान 22 नवंबर से प्रारंभ होगा। पहले दिन सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक कुल 681 बूथों पर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दो बूंद खुराक पिलाई जाएगी।

इसके बाद 23 से 27 नवंबर तक 277 टीमें घर-घर जाकर छूटे हुए बच्चों को खुराक पिलाएंगी। इस अभियान में कुल 1,35,806 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य है। अभियान के दौरान 1,75,910 घरों का भ्रमण किया जाएगा। इसके लिए 15 ट्रांजिट टीमें, 10 मोबाइल टीमें तथा 95 सुपरवाइजर तैनात किए गए हैं। ईंट-भट्टों, स्टोन क्रेशरों, घुमंतू एवं प्रवासी आबादी, निर्माण स्थलों, मेलों, रेलवे स्टेशनों तथा बस स्टैंडों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।