यूपी की सीसीटीएनएस रैंकिंग में महोबा को मिला पहला स्थान, लगातार 6ठी बार मारी बाजी

जागरण संवाददाता, महोबा। सीसीटीएनएस (अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम) के तहत बेहतर प्रदर्शन के आधार पर मुख्यालय तकनीकी सेवाएं उप्र ने अक्टूबर 2025 के आंकड़े जारी किए है। जिसमें प्रदेश स्तरीय रैंकिंग में महाेबा पुलिस ने शत प्रतिशत अंक प्राप्त करते हुए एक बार फिर प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिले को छठवीं बार पहला स्थान मिला है। अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं, उत्तर प्रदेश नवीन अरोरा ने पुलिस अधीक्षक प्रबल प्रताप सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह व सीसीटीएनएस डिस्ट्रिक्ट कोआर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-बी रहमान रशीद को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया है।