यूपी की सीसीटीएनएस रैंकिंग में महोबा को मिला पहला स्थान, लगातार 6ठी बार मारी बाजी
महोबा पुलिस ने सीसीटीएनएस (अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम) में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। अक्टूबर 2025 के आंकड़ों के अनुसार, जिले को यह उपलब्धि छठी बार मिली है। अधिकारियों को इस सफलता के लिए सम्मानित किया गया। सीसीटीएनएस एक ऑनलाइन प्रणाली है जो अपराध संबंधी सभी कार्यों को डिजिटल रूप से प्रबंधित करती है।
जागरण संवाददाता, महोबा। सीसीटीएनएस (अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम) के तहत बेहतर प्रदर्शन के आधार पर मुख्यालय तकनीकी सेवाएं उप्र ने अक्टूबर 2025 के आंकड़े जारी किए है। जिसमें प्रदेश स्तरीय रैंकिंग में महाेबा पुलिस ने शत प्रतिशत अंक प्राप्त करते हुए एक बार फिर प्रथम स्थान प्राप्त किया है।
जिले को छठवीं बार पहला स्थान मिला है। अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं, उत्तर प्रदेश नवीन अरोरा ने पुलिस अधीक्षक प्रबल प्रताप सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह व सीसीटीएनएस डिस्ट्रिक्ट कोआर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-बी रहमान रशीद को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया है।
मुख्यालय लखनऊ ने टीमवर्क, उत्तरदायित्व व विभाग की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए प्रयासों की सराहना की और भविष्य में भी इसी मनोयोग एवं प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने की अपेक्षा व्यक्त की गई।
सीसीटीएनएस एक एकीकृत आनलाइन प्रणाली है, जिसके माध्यम से किसी भी अपराध से संबंधित रिपोर्ट, विवेचना की अद्यतन स्थिति, आरोपितों की गिरफ्तारी, केस डायरी से लेकर चालान प्रस्तुत होने तक की सभी आवश्यक कार्रवाई आनलाइन दर्ज की जाती है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।