    मरने से पहले फोन पर मां से बोली- मुझे यहां से ले जाओ नहीं तो मार डालेंगे, दहेज ना मिलने विवाहिता को उतारा मौत के घाट

    By abhisek dwivedi Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 06:37 PM (IST)

    महोबाकंठ के सौरा गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध मौत हो गई। पिता ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने पति सास ससुर और ननद के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मृतका ने अपनी मां को फोन पर बताया था कि ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं।

    विवाहिता की गला दबाकर हत्या का आरोप। जागरण

    संवाद सूत्र, जागरण . महोबकंठ । मुझे यहां से ले जाओ, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे.....फोन पर मां और भाई से की गई यह आखिरी बात सच साबित हुई। ग्राम सौरा थाना महोबकंठ में महिला की संदिग्ध हालातों में मौत हो गई। पिता का आरोप है कि चार पहिया वाहन की मांग पूरी न होने पर ससुरालियों ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने पति सहित सास ससुर व ननद के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर इसकी जांच शुरू की है।

    कस्बा कुलपहाड़ के निवासी रामनरेश विश्वकर्मा ने बताया कि उसने पुत्री प्रियंका की शादी 11 दिसंबर 2022 को सुनील निवासी ग्राम सौरा थाना महोबकंठ के साथ की थी। शादी में पांच लाख की नकदी, जेवरात सहित अन्य दान दहेज दिया था। जब पहली विदा होकर पुत्री मायके आई तो उसने अपनी मां सुनीता को बताया कि ससुर डब्ले, पति सुनील, सास रामदेवी व ननद खुशबू चार पहिया वाहन की और मांग रहे है।

    फोन पर मां को दी जानकारी

    उसकी मां ने पति व बेटे को जानकारी दी। तब मायके पक्ष के लोगों ने ससुरालियों से कहा कि शादी का कर्ज चुकाने के बाद कार दिला देंगे। लेकिन इसके बाद भी बीच-बीच में ससुरालीजन पुत्री के साथ मारपीट करते थे। हर बार पुत्री को समझाकर भेज दिया जाता था। तीन अक्टूबर को प्रियंका ने अपने भाई को फोन से सूचना दी कि पति सहित अन्य ससुरालीजन उसके साथ मारपीट कर रहे है।

    धमकी दे रहे है कि पिता से चार पहिया वाहन दिलाओ नहीं तो जान से मार देंगे। भाई राहुल ने कहा कि सुबह आकर सभी से बात करेगा। लेकिन ये लोग मारपीट करते रहे। रात्रि करीब 12 बजे प्रियंका ने फोन से अपनी मां से बात की। पिता के मुताबिक पुत्री ने कहा कि उसे ले जाए नहीं तो ये लोग जान से मार देंगे। मां ने सुबह होने के पहले ही उसे ले जाने को कहा। पिता का आरोप है कि इन लोगों ने रात में ही उसे गला दबाकर मार दिया।

    पिता ने क्या बताया?

    पिता रामनरेश ने बताया कि इन लाेगों ने उसके साले राजीव को सुबह तीन बजे सूचना दी कि जल्दी आ जाओ प्रियंका बोल नहीं रही है। राजीव घर पहुंचा तो ये लोग उसे चिकित्सक के यहां ले गए थे। जब वह चिकित्सक के यहां पहुंचा तो बताया गया कि प्रियंका की मृत्यु हो चुकी है।

    इसके बाद राजीव ने सूचना अन्य लोगों को दी। पिता का आरोप है कि इन लोगों ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। थानाध्यक्ष महोबकंठ विनोद कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर पति सुनील, ससुर डालचंद्र उर्फ डब्ले, सास रामदेवी, ननद खुशबू के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बात मौत के कारणों की पुष्टि हो सकेगी।