यूपी में रेलवे स्टेशन पर महिला ने बच्चे को दिया जन्म, दर्द होने पर ट्रेन रुकवाई, यात्रियों ने की मदद

महोबा में उत्तर प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में दिल्ली जा रही एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा हुई। यात्रियों की मदद से स्टेशन पर ही सुरक्षित प्रसव कराया गया और महिला ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। बाद में जच्चा और बच्चा को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहाँ उनकी हालत में सुधार बताया गया।

जागरण संवाददाता, महोबा। उप्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से पति के साथ दिल्ली मजदूरी करने जा रही महिला को ट्रेन के कोच में ही प्रसव पीड़ा होने लगी। इससे अन्य यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। पति ने अन्य यात्रियों की मदद से पत्नी को नीचे उतारा।

परिसर में लिटाने के बाद अन्य महिलाओं को बुलाया गया और महिला ने परिसर में ही बच्चे को जन्म दे दिया। उसका सुरक्षित प्रसव हुआ। बाद में जच्चा बच्चा को एंबुलेंस से हरपालपुर मप्र के अस्पताल ले जाया गया। यहां दोनों की हालत में सुधार बताया गया है।

बांदा जनपद के कस्बा अतर्रा निवासी 29 वर्षीय पूजा अपने पति जुगल किशोर के साथ दिल्ली में रहकर मजदूरी करती है। बताया गया है कि सोमवार की रात वह अतर्रा से उप्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन से दिल्ली जाने के लिए सवार हुई। रास्ते में मप्र के हरपालपुर स्टेशन में ट्रेन रुकी तो उसे प्रसव पीड़ा होने लगी। यह देखकर यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई।

इस पर पति ने अन्य यात्रियों की मदद से परिसर में उसे लिटाया। जानकारी होने पर वहां मौजूद अन्य महिलाएं एकत्र हो गई और कपड़ों से आड़ बनाकर स्टेशन परिसर में ही महिला का सुरक्षित प्रसव कराया गया। उसने पुत्र को जन्म दिया।