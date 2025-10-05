दीपावली से यूपी के इस जिले में लोगों को मिली सौगात, 70 लाख से बस स्टैंड का होगा कायाकल्प

Language
    By abhisek dwivedi Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 02:39 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा महोबा के कुलपहाड़ बस स्टैंड का 70 लाख रुपये से नवीनीकरण किया जा रहा है। आदित्य कंस्ट्रक्शन कंपनी को यह जिम्मेदारी दी गई है जिसके तहत नया भवन सेल्फी प्वाइंट बाउंड्रीवाल और यात्री प्रतीक्षालय जैसी सुविधाएँ शामिल हैं। स्थानीय लोगों की मांग पर हो रहे इस विकास से यात्रियों को दीपावली से पहले सौगात मिलने की उम्मीद है।

    दीपावली से पहले लोगों को मिलेगी रोडवेज के नए भवन की सौगात।

    जागरण संवाददादा, महोबा। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के अंतर्गत आने वाले बस स्टैंड कुलपहाड़ का करीब 70 लाख की लागत से कायाकल्प कराया जा रहा है। इसकी जिम्मेदारी आदित्य कंस्ट्रक्शन कंपनी अलीगढ़ को दी गई है।

    रोडवेज के नए भवन के साथ ही यहां सेल्फी प्वाइंट भी बनाया जाएगा। उम्मीद है कि दीपावली के पहले ही इसका काम पूरा होगा और यहां के लोगों को सौगात मिलेगी। जिससे बस यात्रियों को यहां बैठने और आने जाने की सुविधा मिल सकेगी।

    स्थानीय लोगों ने रोडवेज के कायाकल्प के लिए शासन स्तर पर मांग की थी। कस्बा कुलपहाड़ के बस स्टैंड का भवन जर्जर हो गया था। परिसर भी बदहाल पड़ा था। स्थानीय लोगों की मांग पर कुछ माह पहले इसके निर्माण के लिए स्वीकृति मिली और करीब 70 लाख का बजट जारी हुआ।

    जिसके तहत बस स्टैंड के ग्राउंड में बाउंड्रीवाल, नाली, इंटरलाकिंग सहित दो नई दुकानों का निर्माण कराया गया है। कार्यालय भवन को उच्चीकृत कर कर यात्री प्रतीक्षालय का भवन तैयार कराया जा रहा है। जिससे यात्रियों को सुविधा मिल सके।

    स्ट्रीट लाइट के साथ ही पेयजल शौचालय व अन्य व्यवस्था भी कराई जाएगी। स्थानीय निवासी आनंद, सुरेंद्र कुमार ने बताया कि रोडवेज का भवन और परिसर बदहाल हो गया था। नया भवन बनने व कायाकल्प होने से बस यात्रियों को सुविधा हो सकेगी।

    सुपरवाइजर बृजेंद्र सिंह ने बताया कि सेल्फी प्वाइंट का भी निर्माण कराया जा रहा है। शीघ्र ही कार्य संपन्न होने की संभावना है। इसके बाद नए भवन को विभाग के हैंडओवर कर दिया जाएगा।