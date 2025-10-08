उद्योग बंधु की बैठक में अधिकारियों पर भड़कीं जिलाधिकारी, बोलीं- ये काम नहीं हुआ तो रुकेगा वेतन

महोबा में जिलाधिकारी गजल भारद्वाज की अध्यक्षता में उद्योग बंधु की बैठक हुई जिसमें उद्यमियों ने बिजली आपूर्ति अवैध खनन सड़क और पेयजल जैसी समस्याओं पर बात की। डीएम ने अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के लिए निर्देशित किया और अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए जांच के आदेश दिए। सड़क की मरम्मत और पेयजल आपूर्ति नवंबर तक शुरू करने का आश्वासन दिया गया।

जागरण संवाददाता, महोबा। बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी गजल भारद्वाज की अध्यक्षता में उद्योग बंधु की बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें उद्यमियों ने कबरई क्षेत्र के पहरा उपकेंद्र, रैपुरा क्षेत्र व अन्य उद्योग से संबंधित क्षेत्र में बिजली की पर्याप्त आपूर्ति न होने का मुद्दा उठाया।

प्रकरण के कई माह से लंबित रहने पर डीएम ने रोष जाहिर किया और विभागीय अधीक्षण व अधिशासी अभियंता को निर्देश कि विभाग की गाइडलाइन के अनुसार समस्याओं का समाधान कैसे होगा, यह प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में वेतन रोकने की कार्रवाई की जाएगी।

क्रशर उद्योग पर पड़ रहा प्रतिकूल प्रभाव क्रशर यूनियन के पदाधिकारी रूपेंद्र सिंह ने ज्ञापन सौंपकर बताया कि पड़ोसी राज्य मप्र के छतरपुर जनपद से उपखनिजों का महोबा जनपद के खरका बसहरी मार्ग, शाहपहाडी, पहरा आदि मार्गों से बिना रायल्टी एवं आइएसटीपी के अवैध परिवहन किया जा रहा है, जिससे शासन को राजस्व की क्षति हो रही है। जिले के खनन एवं क्रशर उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

मप्र से बिना रायल्टी के आने वाले ट्रक जिले की सीमा में पकड़े जाने पर छतरपुर और महोबा दो जिलों के अधिकारी कार्रवाई से बचने के लिए जिले के स्टोन क्रशर से उपखनिज लोड किए जाने की बात कहते है। जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी सदर को मध्यप्रदेश की सीमाओं में सघन जांच करने काे कहा।

इस समस्या के बारे में भी बताया उद्यमियों ने महोबा से कबरई सड़क के ध्वस्त हो जाने, कबरई कस्बे में पेयजल की भीषण समस्या से अवगत कराया। जिस पर 15 अक्टूबर से सड़क मरम्मत किए जाने व नवंबर माह में पेयजल आपूर्ति शुरू किए जाने के लिए निर्देशित किया गया।