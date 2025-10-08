लेनदेन के विवाद में पिता-पुत्र ने चाचा भतीजों को लाठियों से पीटा, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

महोबा के थाना खन्ना क्षेत्र के ग्योड़ी गांव में खेत जोतने को लेकर विवाद हो गया। प्रेमचंद्र यादव ने बताया कि कपिल यादव और उमाशंकर ने उनके और उनके भाई के साथ मारपीट की क्योंकि उनके भाई ने पहले दिए गए 70 हजार रुपये वापस मांगे थे। बीच-बचाव करने आए चाचा भी घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

जागरण संवाददाता, महोबा। थाना खन्ना के ग्राम ग्योड़ी निवासी प्रेमचंद्र यादव ने बताया कि 5 अक्टूबर की शाम वह अपने बड़े भाई ज्ञानचंद्र के साथ घर के दरवाजे पर बैठा था। तभी कपिल यादव और उसके पिता उमाशंकर आए और बड़े भाई से उनका खेत जोतने की बात कहने लगे।

भाई ने कहा कि उसने 2022 में पिता को 70 हजार दिए थे। वह रुपये अब तक नहीं मिले। इस बात को लेकर ये लोग विवाद करने लगे और लाठी कुल्हाड़ी से दोनों के साथ मारपीट शुरू कर दी। यह देखकर बीच बचाव को आए चाचा सिद्धशरण को भी लाठियों से पीटना गया।