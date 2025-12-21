महोबा में पुरानी रंजिश के कारण चाचा की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, महोबा। पुरानी रंजिश के चलते चचेरे भतीजे ने चाचा की गोली मारकर हत्या कर दी। जिला अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया।

हालांकि दिवंगत का पुत्र घटना का कारण नहीं बता पा रहा है। उधर एसपी प्रबल प्रताप सिंह ने बताया कि जांच की जा रही है। आरोपित की गिरफ्तारी के लिए चार टीमों का गठन किया गया है।

थाना कबरई क्षेत्र के ग्राम गुगौरा निवासी 60 वर्षीय गुलाब सिंह परिहार अपने भाई वीरेंद्र सिंह के साथ खेत गए थे। शाम करीब आठ बजे वह ट्यूबवेल से खेत की सिंचाई करवा रहे थे। तभी पारिवारिक भतीजा मोनू सिंह आया और तमंचे से फायर कर दिया।