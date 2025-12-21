महोबा में पुरानी रंजिश के कारण चाचा की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस
महोबा में पुरानी रंजिश के चलते एक भतीजे ने अपने चाचा की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना कबरई थाना क्षेत्र के गुगौरा गांव में हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, महोबा। पुरानी रंजिश के चलते चचेरे भतीजे ने चाचा की गोली मारकर हत्या कर दी। जिला अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया।
हालांकि दिवंगत का पुत्र घटना का कारण नहीं बता पा रहा है। उधर एसपी प्रबल प्रताप सिंह ने बताया कि जांच की जा रही है। आरोपित की गिरफ्तारी के लिए चार टीमों का गठन किया गया है।
थाना कबरई क्षेत्र के ग्राम गुगौरा निवासी 60 वर्षीय गुलाब सिंह परिहार अपने भाई वीरेंद्र सिंह के साथ खेत गए थे। शाम करीब आठ बजे वह ट्यूबवेल से खेत की सिंचाई करवा रहे थे। तभी पारिवारिक भतीजा मोनू सिंह आया और तमंचे से फायर कर दिया।
जिससे गुलाब सिंह घायल हो गए। उन्हें जिला अस्पताल लाया गया। यहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दिवंगत के पुत्र शिवम सिंह ने बताया कि चचेरे भाई मोनू सिंह ने पिता को गोली मारी है। एक गोली सिर व दूसरी सीने में लगी। जिससे उनकी मौत हो गई।
पुलिस अधीक्षक प्रबल प्रताप सिंह ने बताया कि पुरानी रंजिश का मामला सामने आया है। अभी कोई कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। आरोपित की गिरफ्तारी के लिए थाना खन्ना, पनवाड़ी, चरखारी व कबरई की चार टीमों का गठन किया गया है। जल्द ही आरोपित को पकड़ लिया जाएगा।
