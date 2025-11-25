महोबा में IPHL लैब शुरू, सारी तरह की जांच एक ही जगह पर मुफ्त में होगी; मोबाइल पर मिलेगी रिपोर्ट
महोबा में सदर विधायक राकेश गोस्वामी ने जिला अस्पताल में 50 लाख की लागत से बनी आइपीएचएल लैब का उद्घाटन किया। इस लैब में मरीजों को एक ही स्थान पर कई जांचों की सुविधा मिलेगी, जिससे उन्हें भटकना नहीं पड़ेगा। विधायक ने स्वयं सैंपल देकर जांच कराई। अब मरीजों को मुफ्त में 150 प्रकार की जांचें उपलब्ध होंगी, जिससे अन्य जिलों के लोगों को भी लाभ मिलेगा।
जागरण संवाददाता, महोबा। जिला पुरुष अस्पताल में 50 लाख की लागत से बनी आइपीएचएल लैब का सदर विधायक राकेश गोस्वामी ने फीता काटकर शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि अब एक ही जगह कई जांचों की सुविधा लोगों को मिल सकेगी और उन्हें भटकना नहीं पड़ेगा। अन्य जनपदों के लोग भी यहां आकर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं।
लैब संचालन एक सप्ताह पूर्व ही शुरू कर दिया गया था। मंगलवार काे सदर विधायक ने फीता काटकर और मशीन चालू कर विधिवत शुरूआत कराई। उन्होंने कहा कि स्वयं अपना सैंपल देकर जांच कराई।
बताया कि इस लैब का संचालन शुरू होने से कई जिलों के मरीजों को इसका लाभ मिलेगा। अभी स्टाफ की कमी है और कुछ मशीनें भी आना है। इसके बाद करीब 150 प्रकार की जांचें इस लैब में की जाएंगी। इसके बाद रिपोर्ट मोबाइल में भेज दी जाएगी।
अभी तक मरीज मेडिकल कालेजों में या निजी लैबों में हजारों रुपये देकर जांच कराते थे अब उनकी जिला अस्पताल में सभी प्रकार की जांच की निश्शुल्क की जाएंगी। यहां यूरिन, वीर्य, गांठाें की जांच, एलाइजा, हैपेटाइटिस, थाईराइड, माइक्रोबायोलाजी, सीमन एनालिसिस, हार्ट की जांचें, हार्मोनल, कल्चर जैसी अत्याआधुनिक जांच सुविधा मिलेगी।
सीएमएस डा. सुरेश कुमार ने बताया कि इस लैब में मरीजों की हर प्रकार की जांच एक ही स्थान पर होंगी। मरीजों अस्पताल परिसर में कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। इस दौरान चिकित्सक डा. राजेश भट्ट, डा. नरेंद्र सहित स्टाफ मौजूद रहा।
