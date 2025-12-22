Fasal Bima Yojana: यूपी में 52 हजार फसल बीमा क्यों हो गईं निरस्त? आपने भी तो नहीं की ये गलती

जागरण संवाददाता, महोबा। जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हुए करीब 40 करोड़ के घोटाले के बाद अब प्रशासन हर कदम सतर्कता के साथ बढ़ा रहा है। जितने भी पोर्टल पर आवेदन आए उनका सत्यापन किया जा रहा है। खरीफ 2025 में 2,67,418 बीमा पालिसी पोर्टल पर प्राप्त हुई हैं।

बैंकों से सत्यापन के बाद 122603 ऋणी किसानों की बीमा पालिसियों को पोर्टल पर एप्रूव किया गया। 1231 बीमा पालिसी को अभिलेखीय कमी के कारण रिजेक्ट कर दिया गया। गैर ऋणी किसानों के प्राप्त 141376 आवेदनों में से 82028 आवेदनों को तहसील से सत्यापन कराया गया।

11070 आवेदनों को चकबंदी विभाग से सत्यापन कराया गया। 46700 आवेदनों को अभिलेख कम होने व धुंधले होने या विसंगति के कारण बीमा पालिसी को वापस भेजा गया। सत्यापन के बाद 90115 आवेदनों को बीमा पोर्टल पर एप्रूव कर दिया गया।