    Fasal Bima Yojana: यूपी में 52 हजार फसल बीमा क्यों हो गईं निरस्त? आपने भी तो नहीं की ये गलती

    By Abhisek Dwivedi Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 05:32 PM (IST)

    महोबा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सतर्कता बरती जा रही है। खरीफ 2025 में प्राप्त बीमा पॉलिसियों का सत्यापन किया जा रहा है। बैंकों से सत्यापन के ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, महोबा। जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हुए करीब 40 करोड़ के घोटाले के बाद अब प्रशासन हर कदम सतर्कता के साथ बढ़ा रहा है। जितने भी पोर्टल पर आवेदन आए उनका सत्यापन किया जा रहा है। खरीफ 2025 में 2,67,418 बीमा पालिसी पोर्टल पर प्राप्त हुई हैं।

    बैंकों से सत्यापन के बाद 122603 ऋणी किसानों की बीमा पालिसियों को पोर्टल पर एप्रूव किया गया। 1231 बीमा पालिसी को अभिलेखीय कमी के कारण रिजेक्ट कर दिया गया। गैर ऋणी किसानों के प्राप्त 141376 आवेदनों में से 82028 आवेदनों को तहसील से सत्यापन कराया गया।

    11070 आवेदनों को चकबंदी विभाग से सत्यापन कराया गया। 46700 आवेदनों को अभिलेख कम होने व धुंधले होने या विसंगति के कारण बीमा पालिसी को वापस भेजा गया। सत्यापन के बाद 90115 आवेदनों को बीमा पोर्टल पर एप्रूव कर दिया गया।

    51048 आवेदनों में अभिलेख गलत होने, सही अभिलेख पोर्टल पर अपलोड न किये जाने एवं अन्य कारणों से रिजेक्ट कर दिया गया है। कुल 52 हजार से अधिक पालिसी निरस्त हुई।

    जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि खरीफ 2025 की निरस्त हुई पालिसी के सापेक्ष 223 किसानों ने फिर से आवेदन किया है। वहीं रबी 2025 के आवेदन बढ़कर अब 48000 हो गए है। सभी पालिसी का तहसील स्तरों पर सत्यापन कराया जा रहा है। अभिलेख सही होने व सत्यापन के बाद इन्हें स्वीकृत किया जाएगा।