    कानपुर: देवताओं पर पोस्ट से युवक फंसा, शहर में तनाव!

    By Abhisek Dwivedi Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 08:04 PM (IST)

    संवाद सहयोगी, कुलपहाड़। कस्बे के एक युवक ने हिंदू देवी देवताओं को लेकर इंटरनेट मीडिया में पोस्ट कर दी, जिसको लेकर हिंदू संगठन विरोध पर उतर आए। युवक कुलपहाड़ के एक स्कूल में इंटरमीडिएट का छात्र है। इसे लेकर सोमवार को हिंदू संगठनों ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया और ठोस कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा दिया है।

    इंटरनेट पर वायरल की तस्वीरें

    कस्बे के क्रिश्चियन कालेज हास्टल के निवासी हेमंत जान ने हिंदू देवी देवताओं की अपमानजनक पोस्ट इंटरनेट मीडिया में पोस्ट कर दी। पोस्ट प्रचलित होने पर हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने इसकी तीखी निंदा की और पुलिस अधीक्षक प्रबल प्रताप सिंह से शिकायत की। वहीं कुछ लोगों ने बताया कि पुलिस ने माफीनामा लिखवाने के बाद मामला निपटा दिया था। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के मयंक तिवारी, रवि सोनी, पुष्पेंद्र सिंह ने ठोस कार्रवाई न होने पर बाकी संगठन के सदस्यों के साथ कालेज के बाहर प्रदर्शन किया और धरने पर बैठ गए।

    उप जिलाधिकारी कुलपहाड़ प्रदीप कुमार व सीओ रविकांत गौड़, थानध्यक्ष राधेश्याम वर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और पदाधिकारियों से वार्ता की। उन्हें ठोस कार्रवाई का भरोसा दिया गया। तब जाकर वे शांत हो सके। थानाध्यक्ष कुलपहाड़ राधेश्याम वर्मा ने बताया कि 10 अक्टूबर को इस्टाग्राम आइडी हेमंत-एनटी 735 पर एक आपत्तिजनक व भड़काऊ स्टोरी अपलोड की गई थी, जिसमें धार्मिक सौहार्द को को भड़काने वाली बातें लिखी थीं। आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर हेमंत जान पुत्र सुरेंद्र नामदेव को क्षेत्र के मुढ़ारी तिराहे से गिरफ्तार किया गया है। उसे न्यायालय के समक्ष पेश कर उसे जेल भेजा गया।