किसानों को बड़ा तोहफा! प्याज, लहसुन और जैविक खेती पर प्रति हेक्टेयर इतना मिलेगा अनुदान

जागरण संवाददाता, महोबा। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग से जिले में एकीकृत बागवानी मिशन योजना संचालित की जा रही है। जिसके तहत जैविक के साथ ही प्याज, लहसुन, तुलसी, लेमग्राम आदि की खेती के लिए विभाग किसानों को प्रति हेक्टेयर अनुदान देगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिससे किसान इनकी खेती को करें और बेहतर मुनाफा कमाकर अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकें। किसान योजना का लाभ लेने के लिए मोबाइल, लैपटाप व जनसेवा केंद्र से पोर्टल पर आनलाइन पंजीयन कराकर इस योजना का लाभ ले सकते है।

किसानों का चयन आनलाइन सूची की वरीयता के आधार पर प्रथम आवक-प्रथम पावक की तर्ज पर उपलब्ध भौतिक लक्ष्यों की सीमा तक ही किया जाएगा। इसके साथ ही माइक्रोइरीगेशन अंतर्गत ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली का लाभ लेने वाले किसानों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। विभाग ने किसानों से इसके लिए आवेदन मांगे है।