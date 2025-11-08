किसानों को बड़ा तोहफा! प्याज, लहसुन और जैविक खेती पर प्रति हेक्टेयर इतना मिलेगा अनुदान
महोबा में उद्यान विभाग एकीकृत बागवानी मिशन योजना चला रहा है। इसके तहत प्याज, लहसुन, तुलसी जैसी फसलों की खेती के लिए किसानों को प्रति हेक्टेयर अनुदान मिलेगा। किसान ऑनलाइन पंजीकरण कराकर योजना का लाभ उठा सकते हैं। माइक्रोइरीगेशन का उपयोग करने वालों को प्राथमिकता मिलेगी। अनुदान डीबीटी के माध्यम से दिया जाएगा।
जागरण संवाददाता, महोबा। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग से जिले में एकीकृत बागवानी मिशन योजना संचालित की जा रही है। जिसके तहत जैविक के साथ ही प्याज, लहसुन, तुलसी, लेमग्राम आदि की खेती के लिए विभाग किसानों को प्रति हेक्टेयर अनुदान देगा।
जिससे किसान इनकी खेती को करें और बेहतर मुनाफा कमाकर अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकें। किसान योजना का लाभ लेने के लिए मोबाइल, लैपटाप व जनसेवा केंद्र से पोर्टल पर आनलाइन पंजीयन कराकर इस योजना का लाभ ले सकते है।
किसानों का चयन आनलाइन सूची की वरीयता के आधार पर प्रथम आवक-प्रथम पावक की तर्ज पर उपलब्ध भौतिक लक्ष्यों की सीमा तक ही किया जाएगा। इसके साथ ही माइक्रोइरीगेशन अंतर्गत ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली का लाभ लेने वाले किसानों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। विभाग ने किसानों से इसके लिए आवेदन मांगे है।
|कार्य
|प्रति हे. अनुदान
|लक्ष्य
|संकर शाकभाजी
|24,000
|100 हेक्टेयर
|प्याज की खेती
|20,000
|4 हेक्टेयर
|लहसुन की खेती
|20,000
|4 हेक्टेयर
|जैविक खेती
|1,500
|5 हेक्टेयर
|तुलसी, लेमग्राम, पामारोजा
|12,000
|8 हेक्टेयर
|सब्जियों के लिए मचान
|10,000
|15 हेक्टेयर
|धनिया, मैंथी, साैंफ, जीरा, अजवाइन
|12,000
|1 हेक्टेयर
|अदरक
|24,000
|4 हेक्टेयर
|कार्य
|प्रति वर्गमी. अनुदान
|लक्ष्य
|घेराबंदी
|150 रुपये
|5000 वर्गमी.
किसान उद्यान विभाग के पोर्टल पर पंजीयन कराकर इस योजना का लाभ ले सकते है। किसान की स्वेच्छा से चयनित कार्यक्रम अंतर्गत व्यय होने वाली धनराशि किसान द्वारा स्वयं वहन की जाएगी। स्थलीय सत्यापन के बाद अनुमन्य अनुदान योजना के दिशा निर्देशों के अनुरूप डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। किसान उद्यान कार्यालय में इसके लिए संपर्क कर सकते है।
- सुरेश कुमार, जिला उद्यान अधिकारी।
