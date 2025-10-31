सवा करोड़ की लागत से UP के इस जिले में तैयार होगी हाईटेक नर्सरी, जिसमें उगाई जाएंगी बेमौसम सब्जियां

अभिषेक द्विवेदी, महोबा। किसानों के लिए बेहतर खबर है। चित्रकूट धाम मंडल बांदा की पहली हाईटेक नर्सरी महोबा में बनकर तैयार हो गई है। सवा करोड़ की लागत से दो एकड़ में बनी इस नर्सरी में आधुनिक सुविधाएं है और बेमौसम सब्जियां भी उगाई जाएंगी। यानि सर्दी की सब्जियां गर्मी में भी लोगों को मिलेंगी। यहां तैयार की गई पौध अन्य जिलों के किसान भी खरीद सकते है। इसके लिए प्रति पौध मामूली शुल्क देना होगा। खास बात है कि यहां सिंचाई और बीजों की बोआई मशीन से होगी और हष्ट पुष्ट व मजबूत पौध तैयार कर किसानों को दी जाएगी। जिससे खेत में लगाने पर 50 प्रतिशत की बजाए 95 प्रतिशत तक बेहतर पैदावार हो सके।

जिले के तहसील कुलपहाड़ क्षेत्र के कृषि विज्ञान केंद्र बेलाताल में उद्यान विभाग की हाईटेक नर्सरी बनकर तैयार हो गई है। इसमें लौकी, तरोई, टमाटर, फूलगोभी, पातगोभी, पपीता, बैंगन, मिर्च सहित अन्य पौध तैयार की जाएगी। यहां से किसानों को रियायती दर पर पौध दी जाएगी। इसके लिए बुकिंग शुरू की गई है। किसान यदि स्वयं बीज लाता है तो पौध तैयार होने के बाद उससे 1.20 रुपये प्रति पौध लिया जाएगा और यदि विभाग खुद के बीज से पौध तैयार करेगा तो दो रुपये प्रति पौध दी जाएगी। इससे किसानों को बोआई, सिंचाई, देखरेख नहीं करनी पड़ेगी और इसकी सारी जिम्मेदारी विभाग की होगी। हाईटेक नर्सरी से गुणवत्तायुक्त पौध लेकर किसान बेहतर उत्पादन कर सकते है।

हाईटेक नर्सरी में ये मिलेंगी सुविधाएं बेलाताल में तैयार की गई हाईटेक नर्स में पौधे की ग्रोथ हष्ट पुष्ट व मजबूत तरीके से होगी। किसान इसे खेत में लगाएगा तो बेहतर पैदावार होगी। बेमौसम की फसल भी उगाई जाएगी। हाइब्रिड बीज से पौध तैयार की जाएगी। नर्सरी में प्राकृतिक वेंटिलेटर पंखे, आटोमेटिक सिंचाई बोआई की सुविधा है। वातावरण ऐसा तैयार किया गया है कि सर्दी में उगने वाली फसलों को दो माह पहले ही प्राकृतिक तरीके से तैयार किया जाएगा। इससे किसानों को लाभ होगा और वे सब्जियों की खेती की खेती कर बेहतर मुनाफा कमा सकते है।