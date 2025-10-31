Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सवा करोड़ की लागत से UP के इस जिले में तैयार होगी हाईटेक नर्सरी, जिसमें उगाई जाएंगी बेमौसम सब्जियां

    By Abhisek Dwivedi Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 06:00 AM (IST)

    महोबा में सवा करोड़ की लागत से 2 एकड़ में चित्रकूट धाम मंडल की पहली हाईटेक नर्सरी तैयार हो गई है। इसमें आधुनिक सुविधाएं हैं, मशीन से सिंचाई और बोआई होगी, तथा बेमौसम सब्जियां उगाई जाएंगी। मजबूत पौध तैयार कर किसानों को मामूली शुल्क पर दी जाएंगी, जिससे पैदावार 50% से बढ़कर 95% तक हो सकेगी। अन्य जिलों के किसान भी पौध खरीद सकते हैं।  

    prefferd source google
    Hero Image

    अभिषेक द्विवेदी, महोबा। किसानों के लिए बेहतर खबर है। चित्रकूट धाम मंडल बांदा की पहली हाईटेक नर्सरी महोबा में बनकर तैयार हो गई है। सवा करोड़ की लागत से दो एकड़ में बनी इस नर्सरी में आधुनिक सुविधाएं है और बेमौसम सब्जियां भी उगाई जाएंगी। यानि सर्दी की सब्जियां गर्मी में भी लोगों को मिलेंगी। यहां तैयार की गई पौध अन्य जिलों के किसान भी खरीद सकते है। इसके लिए प्रति पौध मामूली शुल्क देना होगा। खास बात है कि यहां सिंचाई और बीजों की बोआई मशीन से होगी और हष्ट पुष्ट व मजबूत पौध तैयार कर किसानों को दी जाएगी। जिससे खेत में लगाने पर 50 प्रतिशत की बजाए 95 प्रतिशत तक बेहतर पैदावार हो सके।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें


    जिले के तहसील कुलपहाड़ क्षेत्र के कृषि विज्ञान केंद्र बेलाताल में उद्यान विभाग की हाईटेक नर्सरी बनकर तैयार हो गई है। इसमें लौकी, तरोई, टमाटर, फूलगोभी, पातगोभी, पपीता, बैंगन, मिर्च सहित अन्य पौध तैयार की जाएगी। यहां से किसानों को रियायती दर पर पौध दी जाएगी। इसके लिए बुकिंग शुरू की गई है। किसान यदि स्वयं बीज लाता है तो पौध तैयार होने के बाद उससे 1.20 रुपये प्रति पौध लिया जाएगा और यदि विभाग खुद के बीज से पौध तैयार करेगा तो दो रुपये प्रति पौध दी जाएगी। इससे किसानों को बोआई, सिंचाई, देखरेख नहीं करनी पड़ेगी और इसकी सारी जिम्मेदारी विभाग की होगी। हाईटेक नर्सरी से गुणवत्तायुक्त पौध लेकर किसान बेहतर उत्पादन कर सकते है।

    हाईटेक नर्सरी में ये मिलेंगी सुविधाएं

    बेलाताल में तैयार की गई हाईटेक नर्स में पौधे की ग्रोथ हष्ट पुष्ट व मजबूत तरीके से होगी। किसान इसे खेत में लगाएगा तो बेहतर पैदावार होगी। बेमौसम की फसल भी उगाई जाएगी। हाइब्रिड बीज से पौध तैयार की जाएगी। नर्सरी में प्राकृतिक वेंटिलेटर पंखे, आटोमेटिक सिंचाई बोआई की सुविधा है। वातावरण ऐसा तैयार किया गया है कि सर्दी में उगने वाली फसलों को दो माह पहले ही प्राकृतिक तरीके से तैयार किया जाएगा। इससे किसानों को लाभ होगा और वे सब्जियों की खेती की खेती कर बेहतर मुनाफा कमा सकते है।

    दो एकड़ में हाईटेक नर्सरी तैयार की गई है। यहां बेमौसम की फसलें भी उगाई जाएंगी। किसान नकदी जमा कर बुकिंग करा सकता है। यदि किसान बीज देता है तो प्रति पौध 1.20 रुपये लिया जाएगा। यदि विभाग खुद के बीज से पौध तैयार कराएगा तो दो रुपये प्रति पौध लिया जाएगा। यहां से तैयार की गई पौध को अन्य जिलों के किसान भी ले सकते है। - सुरेश कुमार, जिला उद्यान अधिकारी।

    डिप्टी डायरेक्टर बांदा ने किया निरीक्षण

    गुरुवार को बेलाताल स्थित हाईटेक नर्सरी का चित्रकूट धाम मंडल के डिप्टी डायरेक्टर विनय कुमार यादव ने निरीक्षण किया। उन्होंने यहां की सुविधाओं व व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि मंडल की पहली नर्सरी महाेबा में बनने से अन्य जिलों के किसानों को लाभ होगा। किसी भी जिले का किसान यहां से पौध लेकर बेहतर उत्पादन कर सकता है।