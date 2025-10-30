महोबा के जिला अस्पताल में फायर सेफ्टी सिस्टम तैयार, कर्मचारियों को ट्रेनिंग का इंतजार

जागरण संवाददाता, महोबा। जिला पुरुष अस्पताल में करीब 14 माह में फायर सेफ्टी सिस्टम बनकर तैयार किया गया। कार्यदायी संस्था ने 29 सितंबर को सिस्टम अस्पताल को हैंडओवर कर दिया। लेकिन अभी तक स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। यदि अस्पताल में किन्ही कारणों से आग लगती है तो किसी अनहोनी से इंकार नहीं किया जा सकता। उधर सीएमएस डा. सुरेश कुमार ने बताया कि उच्चाधिकारियों को इसके लिए पत्राचार किया गया है।

करीब एक साल पहले रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज झांसी के बच्चा वार्ड में आग लगी थी और फायर सेफ्टी सिस्टम फेल हो गया था। इस घटना में कई बच्चों की मौत भी हो गई थी। फायर सेफ्टी सिस्टम में तमाम सेंसर लगाए गए है जैसे धुआं और आग लगते ही सायरन बजेगा। लेकिन इसके बाद क्या करना है, कैसे करना है, इसकी किसी को जानकारी नहीं है।