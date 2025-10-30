Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    महोबा के जिला अस्पताल में फायर सेफ्टी सिस्टम तैयार, कर्मचारियों को ट्रेनिंग का इंतजार

    By Sushant Khare Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 05:48 PM (IST)

    जिला पुरुष अस्पताल में 14 महीने में फायर सेफ्टी सिस्टम तैयार हुआ और 29 सितंबर को हैंडओवर कर दिया गया। लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों को अब तक प्रशिक्षण नहीं मिला है, जिससे आग लगने की स्थिति में अनहोनी का खतरा बना हुआ है। सीएमएस डॉ. सुरेश कुमार ने उच्चाधिकारियों को पत्राचार कर प्रशिक्षण की मांग की है।  

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, महोबा। जिला पुरुष अस्पताल में करीब 14 माह में फायर सेफ्टी सिस्टम बनकर तैयार किया गया। कार्यदायी संस्था ने 29 सितंबर को सिस्टम अस्पताल को हैंडओवर कर दिया। लेकिन अभी तक स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। यदि अस्पताल में किन्ही कारणों से आग लगती है तो किसी अनहोनी से इंकार नहीं किया जा सकता। उधर सीएमएस डा. सुरेश कुमार ने बताया कि उच्चाधिकारियों को इसके लिए पत्राचार किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    करीब एक साल पहले रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज झांसी के बच्चा वार्ड में आग लगी थी और फायर सेफ्टी सिस्टम फेल हो गया था। इस घटना में कई बच्चों की मौत भी हो गई थी। फायर सेफ्टी सिस्टम में तमाम सेंसर लगाए गए है जैसे धुआं और आग लगते ही सायरन बजेगा। लेकिन इसके बाद क्या करना है, कैसे करना है, इसकी किसी को जानकारी नहीं है।

    सिस्टम ओपीडी, वार्ड, इमरजेंसी, सीटी स्कैन, दवा भंडारण, रक्तकोष, डायलिसिस यूनिट में फैला है। सीएमएस डा. सुरेश कुमार ने बताया कि कार्यदायी संस्था ने प्लंबर को पानी खोलना आदि बताया और किसी प्रकार की कोई बारीकी नहीं बताई गई है। उन्होंने अधिकारियों को पत्र भेजकर