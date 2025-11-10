Language
    'पहले हमारी फार्मर रजिस्ट्री करो, नहीं तो जान से मार देंगे...', युवकों की लेखपाल को धमकी, FIR दर्ज

    By Abhisek Dwivedi Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 03:03 PM (IST)

    महोबा में फार्मर रजिस्ट्री कर रही लेखपाल शोभा गौतम को मुन्नालाल और नीरज अहिरवार नामक दो युवकों ने धमकी दी। उन्होंने पहले अपनी रजिस्ट्री करने का दबाव डाला और इनकार करने पर गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। लेखपाल ने श्रीनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, महोबा। फार्मर रजिस्ट्री कर रही लेखपाल के पास दो युवक पहुंचे और पहले उनका काम करने की बात कही। लेखपाल में थोड़ी देर में उनकी रजिस्ट्री करने को कहा।

    लेकिन युवकों ने पहले उनकी रजिस्ट्री न करने पर सरकारी कार्य में बाधा डाली और गालियां देते हुए महिला लेखपाल को जान से मारने की धमकी दी। तहरीर पर थाना श्रीनगर पुलिस ने आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है।

    शहर के मुहल्ला भटीपुरा आफीसर्स कालोनी निवासी शोभा गौतम ने बताया कि वह ग्राम पवा में लेखपाल के पद पर कार्यरत है।

    6 नवंबर की शाम करीब 4 बजे वह ग्राम पवा के देवनपुरा स्थित रविदास मंदिर के पास फार्मर रजिस्ट्री का कार्य कर रही थी। उसी समय गांव के ही मुन्नालाल व नीरज अहिरवार आए और गालियां देने लगे। इन लोगों ने कहा कि पहले उनकी फार्मर रजिस्ट्री करो।

    लेखपाल ने कहा कि सभी का काम कर रही हूं थोड़ी देर में उनकी भी रजिस्ट्री कर दूंगी। इस पर ये लोग थोड़ी देर तो चुप रहे पर फिर से गालियां देने लगे। धमकी दी कि यदि पहले उनकी रजिस्ट्री नहीं की तो जान से मार दिया जाएगा। ये लोग सरकारी कार्य में बांधा पहुंचाने लगे और काम नहीं करने दिया।

    लेखपाल ने बताया कि वह गांव आती जाती रहती हूं और ये लोग उसके साथ किसी घटना को अंजाम दे सकते है। उन्होंने तहरीर थाना श्रीनगर में दी। थानाध्यक्ष जयचंद्र सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज किया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है।