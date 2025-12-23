महोबा में खेत की सिंचाई करने गए किसान की नाक से आया खून, अस्पताल जाने से पहले हो गई मौत

जागरण संवाददाता, महोबा। खेत की सिंचाई करने गए किसान की हालत बिगड़ी तो वह घर आए। यहां वह गिर गए और नाक से खून आने लगा। स्वजन उन्हें चिकित्सालय ले गए।

यहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। थाना कुलपहाड़ क्षेत्र के ग्राम रगोलिया बुजुर्ग निवासी 65 वर्षीय कड़ोरी लाल को अचेत अवस्था में सोमवार की देर शाम जिला अस्पताल लाया गया।

यहां परीक्षण के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। दिवंगत के भतीजे सुनील ने बताया कि चाचा खेत की सिंचाई करने के लिए गए थे और शाम को वह घर आए तो उनकी हालत बिगड़ने लगी। वह गिर गए और नाक से खून बहने लगा। इस पर अस्पताल लाया गया।