    महोबा में खेत की सिंचाई करने गए किसान की नाक से आया खून, अस्पताल जाने से पहले हो गई मौत

    By Abhisek Dwivedi Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 06:52 PM (IST)

    महोबा में खेत की सिंचाई करने गए एक किसान की हालत बिगड़ने पर घर लौटने के बाद मौत हो गई। मृतक की पहचान 65 वर्षीय कड़ोरी लाल के रूप में हुई है। परिजनों न ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, महोबा। खेत की सिंचाई करने गए किसान की हालत बिगड़ी तो वह घर आए। यहां वह गिर गए और नाक से खून आने लगा। स्वजन उन्हें चिकित्सालय ले गए।

    यहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। थाना कुलपहाड़ क्षेत्र के ग्राम रगोलिया बुजुर्ग निवासी 65 वर्षीय कड़ोरी लाल को अचेत अवस्था में सोमवार की देर शाम जिला अस्पताल लाया गया।

    यहां परीक्षण के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। दिवंगत के भतीजे सुनील ने बताया कि चाचा खेत की सिंचाई करने के लिए गए थे और शाम को वह घर आए तो उनकी हालत बिगड़ने लगी। वह गिर गए और नाक से खून बहने लगा। इस पर अस्पताल लाया गया।

    सर्दी से उनकी हालत बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। प्रभारी निरीक्षक कुलपहाड़ विनोद कुमार सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद वास्तविकता स्पष्ट हो सकेगी। घटना से स्वजन बदहवास है।