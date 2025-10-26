शादी के बाद मांगा दहेज, 10 लाख ना देने पर विवाहिता को पीटा फिर की ये गंदी हरकत

जागरण संवाददाता, महोबा। शादी में 20 लाख खर्च हो गए। पहली विदा में जब विवाहिता ससुराल पहुंची तो उससे 10 लाख रुपये अतिरिक्त दहेज की मांग की गई। असमर्थता जताने पर पति सहित ससुरालियों ने उसे प्रताड़ित कर पीटना शुरू कर दिया। जेवर व सामान छीनकर घर से भगा दिया। आरोपित उसके मायके पहुंचे और तलाक के कागजात में हस्ताक्षर न करने पर उसे फिर पीटा। स्वजन के आने पर ये लोग जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकले। पुलिस ने पति सहित पांच ससुरालियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है।

शहर के न्यू सिटी मुहल्ला बजरंग नगर निवासी प्रतीक्षा शर्मा ने बताया कि मामा ने उसकी शादी 11 जुलाई 2024 को विपिन व्यास निवासी मुहल्ला तहसील के पास लवकुशनगर छतरपुर मप्र के साथ कराई थी। मामा अरुण कुमार ने ही उसका बचपन से भरण पोषण किया है। उसकी शादी में उन्होंने 20 लाख रुपये खर्च किए थे। वह पहली विदा में ससुराल पहुंची तो पति विपिन, ससुर रामबाबू, सास सुधा, ननद मोना व बहनोई भरत पाराशर 10 लाख रुपयों की और मांग करने लगे। मांग पूरी करने में असमर्थता जताने पर इन लोगों ने उसके साथ मारपीट की।

करने लगे गाली-गलौज इसके बाद गाली गलौज कर उसे आए दिन प्रताड़ित किया जाने लगा। उसका सारा जेवर व सामान रखकर उसे मामा के घर महोबा भगा दिया गया। 5 अक्टूबर की रात्रि करीब 8 बजे ये सभी लोग कार से उसके मामा के घर आए और गालियां देते हुए मारपीट करने लगे। पति ने कहा कि उसे तलाक चाहिए। तलाक के कागज पर हस्ताक्षर न करने पर इन लोगों ने फिर से मारपीट की।