'दहेज दो या फिर तलाक, नहीं तो तुम्हें और पिता को मार देंगे', दो साल से मायके में रह रही विवाहिता ने बताई ये खौफनाक कहानी

जागरण संवाददाता, महोबा। खरेला के कमलखेड़ा में पहली विदा के बाद महिला ससुराल पहुंची तो ससुरालियों ने दहेज में फ्रिज, दो तोला सोने की चेन व कार की मांग कर दी। असमर्थता जताने पर उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। बात न बनी तो जेवर व सारा सामान छीनकर उसे घर से निकाल दिया।

दो साल से वह मायके में रह रही है। इतने में पति व ससुर का दिल नहीं भरा तो वह मायके लाइसेंसी बंदूक लेकर पहुंच गए और धमकाया कि दहेज दो या फिर तलाक, नहीं तो तुम्हें व पिता को जान से मार देंगे। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित पति सहित पांच ससुरालीजनों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है।

2020 में हुई थी शादी कस्बा खन्ना निवासी राखी सिंह ने बताया कि उसकी शादी 15 मई 2020 को कुलदीप सिंह निवासी ग्राम कमलखेड़ा थाना खरेला के साथ हुई थी। पिता ने छह लाख नकद, बाइक सहित दहेज का सारा सामान दिया था। लेकिन ससुरालीजन दहेज से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें समझाया गया कि भविष्य में कुछ न कुछ मिलता रहेगा। पिता ने जेवरात देकर उसे ससुराल के लिए विदा किया। लेकिन वहां पहुंचने पर पति सहित ससुरालियों ने कहा कि फ्रिज, दो तोला सोने की चेन व कार दिलाओ नहीं तो वह उसे नहीं रखेंगे।

ये लोग उसे प्रताड़ित कर ताने देने लगे। धमकी दी कि यदि पिता से दहेज की मांग पूरी न कराई तो सोते समय आग लगाकर उसकी हत्या कर देंगे। वह शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित हो गई। एक जून 2023 की दोपहर उसे खाना नहीं दिया और गालियां देकर क्रूरता की। उसे घर से निकाल दिया। सूचना स्वजन को दी और समझाने के बाद भी ये लोग नहीं माने।