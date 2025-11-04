निवेश के नाम पर 13 लाख रुपये की ठगी, साइबर ठगों ने वॉट्सएप कॉल के जरिए दिया था झांसा
महोबा में एक युवक को साइबर ठगों ने निवेश के नाम पर 13 लाख रुपये से अधिक का चूना लगाया। व्हाट्सएप कॉल के जरिए झांसा दिया गया और यूपीआइ आइडी पर पैसे भेजने के बाद स्क्रीन शेयर कराई गई। बाद में, युवक के खातों से पैसे गायब हो गए। पीड़ित ने हेल्पलाइन और साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, महोबा। व्यापार में निवेश कर बेहतर मुनाफा कमाने का झांसा देकर साइबर ठग ने युवक के अलग-अलग तीन खातों से 13 लाख से अधिक की रकम पार कर दी। पीड़ित ने छह शिकायतें हेल्पलाइन नंबर व एक साइबर थाना में दर्ज कराई।
बताया कि दो अलग-अलग यूपीआइ आइडी में रकम भेजने के बाद उसके मोबाइल की स्क्रीन काली हो गई और इसके बाद उसके खातों से पैसे गायब हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर इसकी जांच शुरू की है।
थाना खरेला के ग्राम धवारी निवासी राकेश कुशवाहा ने बताया कि उसके मोबाइल पर 7 अक्टूबर को वाट्स-एप पर काल आया। जिसमें एक लड़की बोल रही थी और उसने अपना नाम अदिति वर्मा बताया।
उसने आयात निर्यात के व्यापार में निवेश कर बेहतर मुनाफा कमाने की बात कही। इसके बाद मोबाइल पर दो अलग-अलग नंबरों से अतुल नाम के व्यक्ति का मैसेज आया और दो यूपीआइ आइडी भेजी। जिसमें 7 अक्टूबर को उसने 10,000 व 8 अक्टूबर को 26,000 रुपये भेजे।
इसके बाद एक लिंक भेजकर उसके फोन की स्क्रीन शेयर कर ली। कुछ देर बाद उसके फोन की स्क्रीन काली हो गई। तब उसने सोचा कि फोन खराब हो गया और वह उसे रखकर गुरुग्राम चला गया। 26 अक्टूबर को वापस घर लौटने पर उसने सिम निकालकर भाई के मोबाइल में लगाकर चेक किया तो खाते से पैसा कटने के मैसेज प्राप्त हुए।
उसके तीन अलग-अलग खातों से 13,00,938 रुये निकाल लिया गया। उसने तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर काल करके छह अलग-अलग शिकायतें दर्ज कराईं। इसके बाद सूचना साइबर क्राइम थाना में दी। थानाध्यक्ष आशीष कुमार भदौरिया ने बताया कि मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच की जा रही है।
