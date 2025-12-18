Language
    घर से गिनकर ले गए पैसे...बैंक में कैशियर ने 10 नोट बताए कम, हंगामे के बाद CCTV कैमरा देखा तो खुल गया राज

    By Abhisek Dwivedi Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 01:30 PM (IST)

    महोबा में एक बैंक कैशियर द्वारा 10 नोट कम बताने पर हंगामा हो गया। ग्राहक ने घर से गिनकर पैसे लाने का दावा किया था। विवाद बढ़ने पर सीसीटीवी कैमरे की जा ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, जागरण बेलाताल। पिता ने अपने बेटे और भतीजे को डेढ़ लाख रुपये गिनकर दिए और इन्हें बैंक में जमा करने को कहा। दोनों लोग बैंक पहुंचे और रुपये कैशियर को दिए। कैशियर ने बताया कि 100 की गड्डी में 10 नोट कम है।

    इस पर हंगामा शुरू हुआ। सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए तो कैशियर ने पहले नोटों को कैलकुलेटर के नीचे रखा और इसके बाद जेब में डाल लिया। बैंक के महाप्रबंधक श्रीराम ने इसे गंभीरता से लेते हुए कैशियर को निलंबित कर उसके विरुद्ध जांच शुरू कराई है।

    थाना कस्बा अजनर निवासी जगतराज कुशवाहा ने बताया कि वह न्यू खेती किसानी बीज भंडार केंद्र का प्रोपराइटर है। मंगलवार की दोपहर करीब दो बजे उसने भतीजे राहुल व बेटे अंकित को डेढ़ लाख रुपये देकर अजनर की हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक इन्हें जमा करने के लिए भेजा।

    उसने 100-100 की 11 गड्डी व 200 रुपये की दो गड्डी गिनकर दी थीं। बैंक में भतीजे ने सभी गड्डी व बाउचर कैशियर मोहित को दिए। कैशियर पैसे मशीन में गिनने लगाए और उसने कहा कि सौ की गड्डी में दस नोट कम है।

    उससे कहा गया कि पूरे रुपये गिनकर लाए हैं। कैशियर ने उसे धमकी दी और कहा कि वह उसकी रिपोर्ट कर देगा। जगतराज ने बताया कि सूचना पर वह बैंक पहुंचा और मैनेजर से बात की। कैमरा देखा तो कैशियर मोहित सौ-सौ रुपये निकालकर कैलकुलेटर के नीचे और इसके बाद जेब में रखते दिख रहा है।

    उसने पहले भी दो बार ऐसा किया है। एक बार 700 व दूसरी बार 1500 रुपये कम बताए। तब इसकी जानकारी नहीं हुई। इस बार वह सीसीटीवी में आ गया। पीड़ित ने उच्चाधिकारियों को इसकी सूचना दी।

    उधर कैशियर मोहित खरे से बात करने का प्रयास किया गया पर उनका नंबर स्विच ऑफ बता रहा है। बैंक के महाप्रबंधक श्रीराम ने बताया कि मामला संज्ञान में आया था। कैशियर को निलंबित किया गया है। उसके विरुद्ध जांच शुरू की गई है।