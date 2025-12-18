घर से गिनकर ले गए पैसे...बैंक में कैशियर ने 10 नोट बताए कम, हंगामे के बाद CCTV कैमरा देखा तो खुल गया राज

संवाद सूत्र, जागरण बेलाताल। पिता ने अपने बेटे और भतीजे को डेढ़ लाख रुपये गिनकर दिए और इन्हें बैंक में जमा करने को कहा। दोनों लोग बैंक पहुंचे और रुपये कैशियर को दिए। कैशियर ने बताया कि 100 की गड्डी में 10 नोट कम है।

इस पर हंगामा शुरू हुआ। सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए तो कैशियर ने पहले नोटों को कैलकुलेटर के नीचे रखा और इसके बाद जेब में डाल लिया। बैंक के महाप्रबंधक श्रीराम ने इसे गंभीरता से लेते हुए कैशियर को निलंबित कर उसके विरुद्ध जांच शुरू कराई है।

थाना कस्बा अजनर निवासी जगतराज कुशवाहा ने बताया कि वह न्यू खेती किसानी बीज भंडार केंद्र का प्रोपराइटर है। मंगलवार की दोपहर करीब दो बजे उसने भतीजे राहुल व बेटे अंकित को डेढ़ लाख रुपये देकर अजनर की हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक इन्हें जमा करने के लिए भेजा।

उसने 100-100 की 11 गड्डी व 200 रुपये की दो गड्डी गिनकर दी थीं। बैंक में भतीजे ने सभी गड्डी व बाउचर कैशियर मोहित को दिए। कैशियर पैसे मशीन में गिनने लगाए और उसने कहा कि सौ की गड्डी में दस नोट कम है।