महोबा में यात्री बनकर चोरी करने वाले दो गिरफ्तार, जेवरात बरामद
महोबा में पुलिस ने मैनपुरी के दो ऐसे युवकों को गिरफ्तार किया है जो यात्री बनकर बसों में चोरी करते थे। 28 नवंबर को उन्होंने एक महिला यात्री का सामान चुरा लिया था। पुलिस ने आरोपियों के पास से नकदी, जेवरात, तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है।
जागरण संवाददाता, महोबा। यात्री बनकर मैनपुरी के दो युवक विभिन्न रूटों में सफर करते थे और मौका पाकर यात्रियों की नकदी, जेवरात व अन्य सामान पार कर देते थे।
शहर में 28 नवंबर को भी इन लोगों ने महिला बस यात्री के साथ घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तारी कर उनके पास से सोने चांदी के जेवरात, नकदी, तमंचा व कारतूस बरामद किए है। न्यायालय के समक्ष पेश करने के बाद दोनों को पुलिस ने जेल भेजा दिया है।
शहर के मुहल्ला सुभाषनगर जेल के पीछे की निवासी भागवती ने बताया कि वह 28 नवंबर की दोपहर करीब 3 बजे रोडवेज बस से ग्राम रिवई जा रही थी। वह बस की सबसे पीछे वाली सीट पर बैठी थी और उसने बैग सीट के नीचे रख दिया था। इसी सीट पर दो युवक पहले से बैठे थे।
इन लोगों ने उसका बैग हटाकर अपनी सीट के नीचे कर लिया था। कुछ दूर बस चलने के बाद ये लोग उतरकर चले गए। शंका होने पर उसने किड़ारी फाटक के पास बैग खोलकर देखा तो उसमें रखी एक जोड़ी पायल, बिछिया, रोल्ड गोल्ड का मंगलसूत्र, चेन व दो हजार की नकदी गायब थी। उसकी सूचना पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया।
इसके राजफाश के लिए टीम गठित की गई। सीसीटीवी व अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपितों हेमराज पुत्र रामसिंह बहेलिया व श्रीकृष्ण पुत्र मकरंद बहेलिया निवासीगण नगला ऊसर, थाना कुरावली जनपद मैनपुरी को रोडवेज बस स्टैंड के पीछे से गिरफ्तार किया गया।
आरोपियों के कब्जे से एक सोने की अंगूठी, दो बालियां, एक टाप्स, दो चांदी की बिछिया, दो पायल, एक मंगलसूत्र, एक लाकेट सहित चेन सहित, एक सलाई, 1600 की नकदी के साथ ही दो तमंचा 315 बोर, दो जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किए गए। प्रभारी निरीक्षक शहर कोतवाली मनीष पांडेय ने बताया कि आरोपितों को जेल भेजा गया है। ये लोग यात्री बनकर बस में सवार होते थे और यात्रियों का सामान चोरी कर लेते थे।
