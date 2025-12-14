बुंदेली दिल्ली में इंडिया गेट पर खून से लिखेंगे खत, अलग राज्य की मांग

जागरण संवाददाता, महोबा। बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर अब बुंदेले दिल्ली कूच करेंगे और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई की जयंती पर 25 दिसंबर को इंडिया गेट पर धरना-प्रदर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री को 50वीं बार अपने खून से खत लिखकर बुंदेलखंड राज्य बनाने की मांग करेंगे। अलग राज्य के लिए 635 दिन का अनशन व 49 बार प्रधानमंत्री को अपने खून से खत लिख चुके बुंदेली समाज के संयोजक तारा पाटकर बुंदेलखंडी ने बताया कि महोबा के साथ बांदा, झांसी, फतेहपुर, हमीरपुर व उरई-जालौन आदि जिलों से भी भी लोग दिल्ली पहुंचेंगे।

पूर्वांचल, पश्चिमांचल राज्यों की मांग करने वाले विभिन्न संगठनों के लोग भी धरना-प्रदर्शन में शामिल होंगे। दिल्ली में रहने वाले बुंदेले भी बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। वहीं पर प्रधानमंत्री को खून से खत लिखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि पीएम को विकसित भारत मिशन 2047 को पूरा करने के लिए देश की शासन व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करना जरूरी है।