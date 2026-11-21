जागरण संवाददाता, महोबा। योगी सरकार की कैबिनेट ने बुंदेलखंड फोर्ट सर्किट विकसित करने का निर्णय लिया है, जिसमें किले-महल को जोड़ा जाएगा। इससे जिले की ऐतिहासिक धरोहरों का खोया वैभव लौटने की उम्मीद जगी है। यदि ऐसा हुआ तो ये धरोहरें देशी और विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करेंगी।

कस्बा जैतपुर स्थित बाजीराव-मस्तानी के प्रेम का मूक गवाह मस्तानी महल का एक हिस्सा जीर्णशीर्ण हो चुका है। एक अक्टूबर को कार्यदायी संस्था सी एंड डीएस के आर्किटेक्ट दक्ष बब्बर और अबरार ने सर्वे कर कंडीशन मैपिंग और ड्राइंग तैयार की थी।

सरकार की घोषणा के बाद शीघ्र काम होने की उम्मीद योजना के तहत महल में लाइब्रेरी, लाइट एंड साउंड सिस्टम, म्यूजियम और ओपन एयर थियेटर बनेगा। एक हिस्से में कैफे भी विकसित होगा। अब प्रदेश सरकार की घोषणा के बाद शीघ्र काम होने की उम्मीद जगी है।

स्थानीय निवासी डाॅ. सतीश राजपूत कहते हैं, यदि ऐसा होता है तो पर्यटन के साथ ही रोजगार बढ़ेगा। उधर कस्बा चरखारी के ऐतिहासिक मंगलगढ़ किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में महाराजा छत्रसाल के द्वितीय बेटे महाराजा जगतराज ने कराया था।