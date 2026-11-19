राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में पर्यटन और पर्यटन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2022 में संशोधन किया है।

बुधवार को कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। इसके तहत इस बदलाव से छह कमरों वाले छोटे होटल व्यवसायियों तक को पर्यटन नीति का लाभ मिल सकेगा।

ग्रामीण पर्यटन, फार्म स्टे, पारंपरिक खानपान, स्थानीय हस्तशिल्प और सांस्कृतिक पर्यटन को भी नई गति मिलेगी। वहीं पर्यटन विभाग द्वारा नीब करौरी बाबा सर्किट और बुंदेलखंड फोर्ट सर्किट भी विकसित किए जाएंगे।

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि पर्यटन नीति में किए गए संशोधनों से निवेश के अनुकूल वातावरण तैयार होगा। पर्यटन नीति में पहले बजट होटल श्रेणी के लिए न्यूनतम 10 कमरों की अनिवार्यता थी। अब छह से 49 कमरों वाले ऐसे होटल, जिनमें प्रत्येक कमरे के साथ अटैच बाथरूम की सुविधा होगी, बजट होटल की श्रेणी में आएंगे।

इसके लिए प्रतिष्ठान का वाणिज्यिक व जीएसटी पंजीकरण होना और भवन संबंधी निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। पात्र होटल संचालक पर्यटन नीति के तहत निर्धारित प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकेंगे। इससे छोटे होटल कारोबारियों को भी निवेश के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में होम स्टे व बेड एंड ब्रेकफास्ट इकाइयों को एक महीने के भीतर स्वीकृति देने और यूपी पर्यटन पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। पंजीकृत इकाइयों को आवासीय भवन का दर्जा, घरेलू दरों पर बिजली एवं जलकर तथा पर्यटन विभाग की ओर से विपणन संबंधी सहायता मिलती रहेगी।

''परंपरा'' हेरिटेज एक्सपीरियंस सेंटर को सांस्कृतिक केंद्र श्रेणी में पर्यटन नीति का लाभ दिया जाएगा। इन केंद्रों पर पर्यटक क्षेत्रीय व्यंजनों का स्वाद लेने, हस्तशिल्प और ''एक जनपद-एक उत्पाद'' (ओडीओपी) के उत्पादों की खरीदारी करने के साथ स्थानीय लोक कथाओं और सांस्कृतिक परंपराओं को जान सकेंगे।

संशोधित पर्यटन नीति में प्रदेश की खानपान परंपराओं को भी पर्यटन से जोड़ने पर जोर रहेगा। पारंपरिक भोजनालयों और खानपान की विरासत को चिह्नित कर प्रोत्साहित किया जाएगा। क्षेत्रीय व्यंजनों को लोकप्रिय बनाने के लिए फूड ट्रेल और खानपान उत्सव आयोजित किए जाएंगे।

इससे ''एक जनपद-एक व्यंजन'' सहित पारंपरिक जायके भी पर्यटन का आकर्षण बन सकेंगे। ग्रामीण पर्यटन को विस्तार देने के लिए फार्म स्टे की गतिविधियों में प्राकृतिक और जैविक खेती को भी शामिल किया गया है। इसके तहत फिरोजाबाद के अकबरपुर स्थित बाबा नीम करौरी की जन्स्थली, फर्रुखाबाद स्थित नीम करौरी आश्रम, लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर और वृंदावन स्थित समाधि स्थल को जोड़कर बाबा नीम करौरी सर्किट तैयार किया जाएगा। वहीं बुंदेलखंड फोर्ट सर्किट में झांसी का किला, बांदा का कालिंजर किला और बुंदेलखंड के अन्य किले-महल आदि को जोड़ा जाएगा।