    रंजिश के चलते घर में घुसकर की तोड़फोड़, चाकू से हमला कर युवक का किया ये हाल

    By Abhisek Dwivedi Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 03:16 PM (IST)

    पुरानी रंजिश के चलते कुछ लोगों ने एक घर में घुसकर तोड़फोड़ की और एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, महोबा। रंजिश के चलते युवकों ने घर में घुसकर तोड़फोड़ की। इसके बाद युवक को सूनसान जगह पर ले जाकर उस पर चाकू, डंडों व लोहे की राड आदि से हमला कर दिया। इसके बाद ये लोग उसे मरणासन्न हालत में सड़क पर फेंककर फरार हो गए। होश में आने पर युवक ने सूचना स्वजन को दी। उसकी तहरीर पर पुलिस ने तीन नामजदों सहित 10 अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है।

    शहर के लवकुशनगर मार्ग मुहल्ला कल्याणनगर निवासी दिनेश गुप्ता ने बताया कि 10 अक्टूबर की रात्रि करीब 11.45 पर कुल्लू गुप्ता, नितिन गुप्ता, अनुज व उनके 10 अज्ञात साथी उसके घर में सीढ़ी लगाकर दीवार फांदकर अंदर घुस गए। सभी अपने हाथों में डंडे, लोहे की राड, चेन, पाइप, चाकू व अवैध असलहा लिए थे।

    कम्प्यूटर और सामान तोड़ा

    इन लोगों ने उसके घर में रखे कम्प्यूटर और सामान में तोड़फोड़ की। उन्हें रोकने का प्रयास किया तो इन लोगों ने उस पर हमला कर दिया और मोबाइल तोड़ दिया। इसके बाद ये लोग उसकी हत्या करने के उद्देश्य से जबरदस्ती खींचते हुए अज्ञात स्थान पर ले गए। सभी लोगों ने चाकू लाठी व राड आदि से उस पर हमला कर दिया और उसे मृत समझकर मौके से भाग निकले। जब उसे होश आया तो देखा कि वह कजरिया टाइल्स दुकान के पास पड़ा था।

    किसी तरह पैदल चलकर वह घर पहुंचा और परिवार के लोगों को घटना की सूचना दी। बड़े भाई सुरेश पहुंचे और देखा कि घर का सामान अस्त व्यस्त पड़ा था। उसके सिर व शरीर में गंभीर चोटें आईं और उंगली व कंधे नहीं उठ रहे है। पीड़ित ने सूचना शहर कोतवाली में दी। प्रभारी निरीक्षक मनीष पांडेय ने बताया कि तीन नामजद सहित 10 अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। जल्द ही आरोपितों को पकड़ लिया जाएगा।