रंजिश के चलते घर में घुसकर की तोड़फोड़, चाकू से हमला कर युवक का किया ये हाल

जागरण संवाददाता, महोबा। रंजिश के चलते युवकों ने घर में घुसकर तोड़फोड़ की। इसके बाद युवक को सूनसान जगह पर ले जाकर उस पर चाकू, डंडों व लोहे की राड आदि से हमला कर दिया। इसके बाद ये लोग उसे मरणासन्न हालत में सड़क पर फेंककर फरार हो गए। होश में आने पर युवक ने सूचना स्वजन को दी। उसकी तहरीर पर पुलिस ने तीन नामजदों सहित 10 अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



शहर के लवकुशनगर मार्ग मुहल्ला कल्याणनगर निवासी दिनेश गुप्ता ने बताया कि 10 अक्टूबर की रात्रि करीब 11.45 पर कुल्लू गुप्ता, नितिन गुप्ता, अनुज व उनके 10 अज्ञात साथी उसके घर में सीढ़ी लगाकर दीवार फांदकर अंदर घुस गए। सभी अपने हाथों में डंडे, लोहे की राड, चेन, पाइप, चाकू व अवैध असलहा लिए थे।

कम्प्यूटर और सामान तोड़ा इन लोगों ने उसके घर में रखे कम्प्यूटर और सामान में तोड़फोड़ की। उन्हें रोकने का प्रयास किया तो इन लोगों ने उस पर हमला कर दिया और मोबाइल तोड़ दिया। इसके बाद ये लोग उसकी हत्या करने के उद्देश्य से जबरदस्ती खींचते हुए अज्ञात स्थान पर ले गए। सभी लोगों ने चाकू लाठी व राड आदि से उस पर हमला कर दिया और उसे मृत समझकर मौके से भाग निकले। जब उसे होश आया तो देखा कि वह कजरिया टाइल्स दुकान के पास पड़ा था।