यूपी के इस जिले में एटीएस ने मदरसों की मांगी जानकारी, संचालकों को भेजे पत्र
लखनऊ एटीएस के निर्देश पर प्रयागराज इकाई ने महोबा के मदरसों से विस्तृत जानकारी मांगी है, जिसमें नाम, पता और मोबाइल नंबर शामिल हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने मदरसा संचालकों को पत्र भेजकर जानकारी देने को कहा है। जिले में 21 मदरसे हैं, जिनमें से दो को सरकारी अनुदान मिलता है। एटीएस द्वारा जानकारी मांगने से मदरसों में खलबली मची है और संचालक जानकारी जुटाने में लगे हैं।
जागरण संवाददाता, महोबा। एटीएस (आतंकवाद निरोधी दस्ता) मुख्यालय उप्र लखनऊ के निर्देश पर एटीएस इकाई प्रयागराज ने विभिन्न जनपदों में संचालित मदरसों की विस्तृत जानकारी मांगी है। इसमें महोबा भी शामिल है। एटीएस ने पत्र जारी कर नाम, पता, मोबाइल नंबर भी मांगे है।
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने इसकी लिए मदरसा संचालकों को पत्र भेजकर शीघ्र ब्यौरा उपलब्ध कराने को कहा है। हालांकि शासन से अभी ऐसा को पत्र नहीं मिला है। एटीएस के पत्र मिलने के बाद संचालक ब्यौरा जुटाने में लगे हुए है। एकदम से जानकारी मांगे जाने से लोगों के मन में तमाम तरह की सवाल उठ रहे है।
जिले में सरकार से मान्यता प्राप्त कुल 21 मदरसे संचालित है और इनमें से शेखूनगर भटीपुरा व मकनियापुरा स्थित मदरसे को सरकारी अनुदान मिलता है।
एटीएस इकाई प्रयागराज ने पत्र भेजकर मदरसों में पढ़ने वो बच्चों, उनके अभिभावकों, अध्यापकों, प्रबंधकों, मौलवियों के नाम, पता, मोबाइल नंबर के साथ ही उनकी गतिविधियों से संबंधित जानकारी का ब्यौरा मांगा है।इससे खलबली मची हुई है। आदेश के बाद मदरसा संचालक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए है।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी महेंद्र प्रताप ने बताया कि जिले में कुल 21 मदरसे है और इनमें दो को सरकारी अनुदान मिलता है। सभी को एटीएस का पत्र भेजकर शीघ्र ही जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया है। हालांकि इस संबंध में अभी तक शासन से कोई पत्र नहीं मिला है। एटीएस के पत्र पर मरदसों से ब्यौरा मांगा जा रहा है।
