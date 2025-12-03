जागरण संवाददाता, महराजगंज। प्रदेश में रोहिंग्या व बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सख्त कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी नगर निकायों को सूची तैयार करने, प्रशासनिक अधिकारियों को रिपोर्ट सौंपने और हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनाने के निर्देश दिए हैं। इसीक्रम में नेपाल बॉर्डर पर और सतर्कता बढ़ा दी गई है। निकायों में किरायेदारों को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है।

नेपाल सीमा से सटे होने के कारण महराजगंज में सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही सक्रिय रहती हैं। सोनौली अंतरराष्ट्रीय सीमा, निचलौल नगर पंचायत, नौतनवा नगर पालिका परिषद सहित अन्य कस्बों में पुलिस समय-समय पर किरायेदारों, अस्थाई रूप से रहने वाले मजदूरों, कूड़ा बटोरने वालों और कबाड़ बीनने वाले समूहों के सत्यापन की प्रक्रिया चलाती रही है।

बावजूद इसके, जिले में अब तक किसी भी रोहिंग्या या बांग्लादेशी के पकड़े जाने की पुष्टि नहीं हुई है। हाल ही में पुलिस ने गांवों में घूमकर स्टील बाक्स व डेहरी बेचने वालों की जांच अभियान भी चलाया था, लेकिन उनमें भी कोई संदिग्ध या घुसपैठिया नहीं मिला। नगर निकायों में भी अभी तक रोहिंग्या-बांग्लादेशी की पहचान या सूची तैयार करने जैसी व्यवस्था औपचारिक रूप से शुरू नहीं हो सकी है।