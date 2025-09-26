प्रेमिका से शादी न होने पर नाराज युवक हाईटेंशन बिजली के टावर पर चढ़ा, मची अफरा-तफरी

महराजगंज में एक युवक करण अपनी प्रेमिका से शादी न होने से नाराज होकर बिजली के टावर पर चढ़ गया। युवती कुशीनगर की रहने वाली है। दोनों के बीच प्रेम-प्रसंग था और पहले शादी के लिए सहमति भी बन गई थी लेकिन बाद में युवती के परिवार ने इनकार कर दिया। पुलिस-फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर युवक को लगभग चार घंटे की मशक्कत के बाद नीचे उतारा।

जागरण संवाददाता, महराजगंज। प्रेमिका से शादी न होने से नाराज युवक शुक्रवार की सुबह हरखपुरा गांव में हाईटेंशन बिजली के टावर पर चढ़ गया। युवक की हरकत से गांव में अफरा-तफरी मच गई। प्रशासन भी सकते में आ गया। गनीमत रहा कि युवक करंट की चपेट में नहीं आया।

आनन-फानन में उच्चाधिकारियों से वार्ता कर बिजली कटवाई गई। सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंची। करीब चार घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद युवक को समझाकर नीचे उतारा गया। इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली।

कुशीनगर जिले के नेबुआ थाना के अंतरडीहा निवासी करण का महराजगंज जिले के घुघली क्षेत्र हरखपुरा के एक युवती से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। बीते 27 अगस्त को युवती अपने प्रेमी करण के पास चली गई थी। मामले में युवती के स्वजन ने घुघली थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस युवती की बरामदगी में जुटी थी।

पुलिस ने 31 अगस्त को दोनों को बरामद कर लिया था। इस दौरान थाने पर पूछताछ में दोनों में प्रेम-प्रसंग की कहानी सामने आई। युवती और युवक शादी के लिए अड़े रहे। काफी वार्ता के बाद दोनों पक्षों में शादी के लिए सहमति भी बन गई, परंतु बाद में युवती के स्वजन ने शादी से इनकार कर दिया।

इसी से नाराज़ युवक शुक्रवार सुबह हरखपुरा पहुंचा और प्रेमिका के गांव में हाईटेंशन बिजली के टावर पर चढ़ गया। इसकी खबर फैलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और बिजली विभाग की टीम आनन-फानन में मौके पर पहुंची। करीब चार घंटे तक कड़ी मशक्कत होती रही। युवक टावर से उतरने का नाम नहीं ले रहा था। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ लगी रही। मौके पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी सदर जेपी त्रिपाठी, थानाध्यक्ष घुघली कुंवर गौरव सिंह, फायर ब्रिगेड और बिजली विभाग के अधिकारी लगातार युवक को समझाते रहे। काफी मशक्कत के बाद उसे नीचे उतारा गया।