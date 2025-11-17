फर्जी टीईटी और एजुकेशन सर्टिफिकेट पर नौकरी कर रहे थे शिक्षक, धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, महराजगंज। सिसवा ब्लाक के दो विद्यालयों में तैनात फर्जी शिक्षकों का बड़ा मामला उजागर हुआ है। प्राथमिक विद्यालय हरखपुरा में तैनात रहे सहायक अध्यापक आनंद कुमार पांडेय और कंपोजिट विद्यालय हेवती में तैनात सहायक अध्यापक शुभचंद्र यादव के विरुद्ध कोठीभार पुलिस ने धोखाधड़ी और कूटरचना का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

दोनों शिक्षकों के टीईटी और शैक्षिक प्रमाणपत्र फर्जी पाए जाने के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रिद्धि पांडेय ने उन्हें बर्खास्त करते हुए एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया था। इसी क्रम में खंड शिक्षा अधिकारी वंशीधर सिंह की तहरीर के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की।

खंड शिक्षा अधिकारी वंशीधर सिंह के अनुसार, आनंद कुमार पांडेय की नियुक्ति वर्ष 2016 में प्राथमिक विद्यालय बरवा कृपाल, निचलौल में हुई थी। वर्ष 2018 में उनका स्थानांतरण प्राथमिक विद्यालय हरखपुरा, सिसवा में किया गया, जहां उन्होंने 21 अप्रैल 2018 को कार्यभार ग्रहण किया था। उनके विरुद्ध शिकायत मिलने पर दस्तावेजों की जांच कराई गई।