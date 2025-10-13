Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी में पंचायत चुनाव से पहले मतदाता सूची से कटे 73 हजार 278 वोटरों के नाम, 1238 बीएलओ कर रहे जांच

    By Ashish Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 04:11 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले मतदाता सूची को दुरुस्त किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने 73 हजार से अधिक मतदाताओं के नाम हटा दिए हैं, क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी है या वे स्थान बदल चुके हैं। 1238 बीएलओ घर-घर जाकर जांच कर रहे हैं। युवा मतदाताओं को पंजीकृत करने के लिए विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है, ताकि निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किए जा सकें।

    prefferd source google
    Hero Image

    मतदाता पुनरीक्षण में अब तक 73278 मतदाताओं के कटे नाम।

    जागरण संवाददाता, महराजगंज। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर चल रहे मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम में अब तक 73 हजार 278 मतदाताओं के नाम विलोपित किया गया है। इसके अलावा 14 हजार 265 मतदाताओं के नाम का संशोधन किया जाएगा। एक लाख 43 हजार 385 मतदाताओं का नाम परिवर्धन किया गया है। जबकि वहीं जनपद में 18 लाख 66 हजार 651 मतदाता सूची में है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ब्लाकवार बात करें तो सबसे अधिक नाम बृजमनगंज ब्लाक में काटे गए हैं। यहां पर 12 हजार 135 मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। दूसरे स्थान पर लक्ष्मीपुर ब्लाक में सबसे अधिक 11 हजार 701 मतदाताओं के नाम काटे गए हैं।

    जनपद में 882 ग्राम पंचायत में मतदान प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए 1238 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदाता सूची ठीक करने के लिए 1238 बीएलओ लगाए गए हैं।

    निचलौल में सर्वाधिक बीएलओ नियुक्त

    महराजगंज में मतदाता सूची को फाइनल करने के लिए जनपद में कुल 1238 बीएलओ लगाए गए हैं। ब्लाकवार बात किया जाए तो सबसे अधिक बीएलओ निचलौल ब्लाक में लगे हैं। यहां पर 125 बीएलओ लगाए गए हैं।

    इसी तरह 121 बीएलओ लक्ष्मीपुर ब्लाक में, सदर में 118, नौतनवा में 116, मिठौरा में 115, घुघली में 111, पनियरा में 107, बृजमनगंज में 95, फरेंदा में 90, सिसवा बाजार में 77 और धानी में मात्र 48 बीएलओ नियुक्त हैं।

    मतदाता पुनरीक्षण का कार्य अपने अंतिम चरण में चल रहा है। जल्द ही मतदाता सूची फाइनल हो जाएगी। मतदाता सूची में नाम परिवर्धन, विलोपन व संशोधन की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है, शेष जो भी आफलाइन हुए हैं, उन्हें बीएलओ एप पर फीड भी किया जा रहा है। -डॉ. प्रशांत कुमार, उपजिला निर्वाचन अधिकारी।