यूपी में पंचायत चुनाव से पहले मतदाता सूची से कटे 73 हजार 278 वोटरों के नाम, 1238 बीएलओ कर रहे जांच

जागरण संवाददाता, महराजगंज। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर चल रहे मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम में अब तक 73 हजार 278 मतदाताओं के नाम विलोपित किया गया है। इसके अलावा 14 हजार 265 मतदाताओं के नाम का संशोधन किया जाएगा। एक लाख 43 हजार 385 मतदाताओं का नाम परिवर्धन किया गया है। जबकि वहीं जनपद में 18 लाख 66 हजार 651 मतदाता सूची में है।

ब्लाकवार बात करें तो सबसे अधिक नाम बृजमनगंज ब्लाक में काटे गए हैं। यहां पर 12 हजार 135 मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। दूसरे स्थान पर लक्ष्मीपुर ब्लाक में सबसे अधिक 11 हजार 701 मतदाताओं के नाम काटे गए हैं।

जनपद में 882 ग्राम पंचायत में मतदान प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए 1238 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदाता सूची ठीक करने के लिए 1238 बीएलओ लगाए गए हैं। निचलौल में सर्वाधिक बीएलओ नियुक्त महराजगंज में मतदाता सूची को फाइनल करने के लिए जनपद में कुल 1238 बीएलओ लगाए गए हैं। ब्लाकवार बात किया जाए तो सबसे अधिक बीएलओ निचलौल ब्लाक में लगे हैं। यहां पर 125 बीएलओ लगाए गए हैं।

इसी तरह 121 बीएलओ लक्ष्मीपुर ब्लाक में, सदर में 118, नौतनवा में 116, मिठौरा में 115, घुघली में 111, पनियरा में 107, बृजमनगंज में 95, फरेंदा में 90, सिसवा बाजार में 77 और धानी में मात्र 48 बीएलओ नियुक्त हैं।