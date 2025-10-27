Language
    यूपी में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत चार नवंबर को होगी शादी, एक दूजे के होंगे 1200 जोड़े

    By Sachidanand Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 04:57 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 4 नवंबर को 1200 जोड़े शादी करेंगे। यह योजना गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए है, जिसमें सरकार वित्तीय सहायता देती है। इस योजना से बाल विवाह रोकने में भी मदद मिलती है। सामूहिक विवाह का आयोजन सरकार करती है, जिसमें सभी धर्मों के जोड़े शामिल हो सकते हैं।

    सामूहिक विवाह योजना के तहत चार नवंबर को एक दूजे के होंगे 1200 जोड़े।

    जागरण संवाददाता, महराजगंज। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जिले में इस वित्तीय वर्ष की दूसरी शादी का आयोजन चार नवंबर को किया जा रहा है। जिले भर के 12 ब्लाकों से अब तक कुल 1200 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनके सत्यापन का कार्य युद्धस्तर पर जारी है। समाज कल्याण विभाग की ओर से इस आयोजन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और कार्यक्रम स्थल चयन की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है।

    महराजगंज में इस वित्तीय वर्ष का पहला सामूहिक विवाह कार्यक्रम आठ जून को आयोजित किया गया था, जिसमें 337 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया था। इस बार प्राप्त 1200 आवेदनों में पात्रता की जांच ब्लाक स्तर पर ग्राम पंचायत सचिवों और नगर क्षेत्रों में ईओ (एक्जिक्युटिव ऑफिसर) के माध्यम से कराई जा रही है।

    उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिससे उन्हें सामाजिक और आर्थिक सहयोग मिल सके। आगामी चार नवंबर को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में पात्र जोड़ों के विवाह पूरे वैदिक रीति-रिवाजों के साथ संपन्न कराए जाएंगे।

    जिला प्रशासन ने व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। कार्यक्रम को लेकर जिला समाज कल्याण विभाग, प्रशासनिक अधिकारी और स्थानीय निकाय मिलकर तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं, ताकि यह आयोजन सुचारु और गरिमामय रूप से संपन्न हो सके।

    जिला समाज कल्याण अधिकारी विपिन यादव ने बताया कि जिले में इस वित्तीय वर्ष में अबतक 337 जोड़ों की शादी कराई जा चुकी है। शेष चार नवंबर को आयोजन कराने की तैयारी है, जिसके तहत करीब 1200 जाेड़ों के विवाह कराने की तैयारी है। स्थल का चयन भी अंतिम चरण में है।