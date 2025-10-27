यूपी में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत चार नवंबर को होगी शादी, एक दूजे के होंगे 1200 जोड़े

जागरण संवाददाता, महराजगंज। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जिले में इस वित्तीय वर्ष की दूसरी शादी का आयोजन चार नवंबर को किया जा रहा है। जिले भर के 12 ब्लाकों से अब तक कुल 1200 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनके सत्यापन का कार्य युद्धस्तर पर जारी है। समाज कल्याण विभाग की ओर से इस आयोजन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और कार्यक्रम स्थल चयन की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

महराजगंज में इस वित्तीय वर्ष का पहला सामूहिक विवाह कार्यक्रम आठ जून को आयोजित किया गया था, जिसमें 337 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया था। इस बार प्राप्त 1200 आवेदनों में पात्रता की जांच ब्लाक स्तर पर ग्राम पंचायत सचिवों और नगर क्षेत्रों में ईओ (एक्जिक्युटिव ऑफिसर) के माध्यम से कराई जा रही है।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिससे उन्हें सामाजिक और आर्थिक सहयोग मिल सके। आगामी चार नवंबर को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में पात्र जोड़ों के विवाह पूरे वैदिक रीति-रिवाजों के साथ संपन्न कराए जाएंगे।

जिला प्रशासन ने व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। कार्यक्रम को लेकर जिला समाज कल्याण विभाग, प्रशासनिक अधिकारी और स्थानीय निकाय मिलकर तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं, ताकि यह आयोजन सुचारु और गरिमामय रूप से संपन्न हो सके।