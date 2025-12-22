यूपी बोर्ड परीक्षा में शिक्षक जुगाड़ से नहीं कर पाएंगे केंद्र का चुनाव, सॉफ्टवेयर से लगेगी हाजिरी

जागरण संवाददाता, महराजगंज। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं में इस बार कक्ष निरीक्षकों की ड्यूटी व्यवस्था पूरी तरह बदल दी गई है। अब शिक्षक और कर्मचारी किसी भी तरह के जुगाड़ या सिफारिश से मनपसंद परीक्षा केंद्र नहीं चुन सकेंगे।

परिषद ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने और नकल जैसी अनियमितताओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए साफ्टवेयर आधारित ऑनलाइन प्रणाली लागू की है, जिसके जरिए ड्यूटी का आवंटन स्वतः किया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत शिक्षकों और कर्मचारियों को उनकी वर्तमान तैनाती से निकट स्थित परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाएंगे। इसके लिए साफ्टवेयर में शिक्षकों के डाटा का रेंडमाइजेशन किया जाएगा, ताकि किसी भी स्तर पर हस्तक्षेप या पक्षपात की गुंजाइश न रहे।

रेंडमाइजेशन के बाद ही कक्ष निरीक्षकों के ड्यूटी पत्र जारी किए जाएंगे। जनपद महराजगंज में इस वर्ष हाईस्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के लिए कुल 104 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर दसवीं और बारहवीं कक्षा के कुल 70,701 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे।

बोर्ड परीक्षाएं 18 फरवरी से प्रारंभ होंगी। इसके लिए जिले के तीन हजार से अधिक शिक्षकों और कर्मचारियों का विवरण ऑनलाइन अपलोड किया जा चुका है। अब तक की व्यवस्था में अक्सर यह देखा जाता रहा है कि परीक्षा केंद्रों के आसपास तैनात शिक्षक अपने पसंदीदा विद्यालयों में ड्यूटी कराने में सफल हो जाते थे।

कई मामलों में यह भी सामने आया कि कुछ शिक्षक परीक्षा के दौरान अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाए गए। इन्हीं शिकायतों को ध्यान में रखते हुए परिषद ने ड्यूटी व्यवस्था को पूरी तरह ऑनलाइन और सॉफ्टवेयर आधारित कर दिया है। ड्यूटी आवंटन में प्राथमिकता का भी स्पष्ट क्रम तय किया गया है।

सबसे पहले राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों को कक्ष निरीक्षक बनाया जाएगा, इसके बाद अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों और अंत में वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाएगी। इसके पश्चात परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को शामिल किया जाएगा। ड्यूटी के लिए बनाई गई विशेष वेबसाइट महराजगंज में कक्ष निरीक्षकों की ड्यूटी के लिए एक विशेष वेबसाइट तैयार की गई है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के पास उपलब्ध शिक्षकों के डाटा को इसी वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। इसी डाटा के आधार पर साफ्टवेयर स्वतः ड्यूटी आवंटित करेगा।