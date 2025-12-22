Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी बोर्ड परीक्षा में शिक्षक जुगाड़ से नहीं कर पाएंगे केंद्र का चुनाव, सॉफ्टवेयर से लगेगी हाजिरी

    By Sachidanand Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 06:11 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा में अब शिक्षक जुगाड़ से केंद्र का चुनाव नहीं कर पाएंगे। परीक्षा केंद्रों का निर्धारण सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा, जिससे पार ...और पढ़ें

    Hero Image

    जुगाड़ से परीक्षा केंद्र का चुनाव नहीं कर पाएंगे शिक्षक।

    जागरण संवाददाता, महराजगंज। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं में इस बार कक्ष निरीक्षकों की ड्यूटी व्यवस्था पूरी तरह बदल दी गई है। अब शिक्षक और कर्मचारी किसी भी तरह के जुगाड़ या सिफारिश से मनपसंद परीक्षा केंद्र नहीं चुन सकेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    परिषद ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने और नकल जैसी अनियमितताओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए साफ्टवेयर आधारित ऑनलाइन प्रणाली लागू की है, जिसके जरिए ड्यूटी का आवंटन स्वतः किया जाएगा।

    नई व्यवस्था के तहत शिक्षकों और कर्मचारियों को उनकी वर्तमान तैनाती से निकट स्थित परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाएंगे। इसके लिए साफ्टवेयर में शिक्षकों के डाटा का रेंडमाइजेशन किया जाएगा, ताकि किसी भी स्तर पर हस्तक्षेप या पक्षपात की गुंजाइश न रहे।

    रेंडमाइजेशन के बाद ही कक्ष निरीक्षकों के ड्यूटी पत्र जारी किए जाएंगे। जनपद महराजगंज में इस वर्ष हाईस्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के लिए कुल 104 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर दसवीं और बारहवीं कक्षा के कुल 70,701 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे।

    बोर्ड परीक्षाएं 18 फरवरी से प्रारंभ होंगी। इसके लिए जिले के तीन हजार से अधिक शिक्षकों और कर्मचारियों का विवरण ऑनलाइन अपलोड किया जा चुका है। अब तक की व्यवस्था में अक्सर यह देखा जाता रहा है कि परीक्षा केंद्रों के आसपास तैनात शिक्षक अपने पसंदीदा विद्यालयों में ड्यूटी कराने में सफल हो जाते थे।

    कई मामलों में यह भी सामने आया कि कुछ शिक्षक परीक्षा के दौरान अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाए गए। इन्हीं शिकायतों को ध्यान में रखते हुए परिषद ने ड्यूटी व्यवस्था को पूरी तरह ऑनलाइन और सॉफ्टवेयर आधारित कर दिया है। ड्यूटी आवंटन में प्राथमिकता का भी स्पष्ट क्रम तय किया गया है।

    सबसे पहले राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों को कक्ष निरीक्षक बनाया जाएगा, इसके बाद अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों और अंत में वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाएगी। इसके पश्चात परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को शामिल किया जाएगा।

    ड्यूटी के लिए बनाई गई विशेष वेबसाइट

    महराजगंज में कक्ष निरीक्षकों की ड्यूटी के लिए एक विशेष वेबसाइट तैयार की गई है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के पास उपलब्ध शिक्षकों के डाटा को इसी वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। इसी डाटा के आधार पर साफ्टवेयर स्वतः ड्यूटी आवंटित करेगा।

    परिषद की बोर्ड परीक्षाओं को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के निर्देश मिले हैं। जिले में सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, और कक्ष निरीक्षकों की ड्यूटी के लिए वेबसाइट पर पूरा डाटा तैयार हो चुका है। -प्रदीप कुमार शर्मा, जिला विद्यालय निरीक्षक।