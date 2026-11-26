महराजगंज के फरेंदा सीट कांग्रेस को देने पर सहमति, नौतनवा-पनियरा पर फंसा पेंच
सपा और कांग्रेस के बीच आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर बातचीत चल रही है, जिसमें महराजगंज की फरेंदा सीट कांग्रेस को देने पर सहमति बन गई है। कांग्रेस नौतनवा, पनियरा सहित कई अन्य सीटों पर भी अपना दावा पेश कर रही है, जिसमें एक राष्ट्रीय महिला नेता को चुनाव लड़ाने की तैयारी है।
HighLights
महराजगंज की फरेंदा सीट कांग्रेस को देने पर सहमति।
कांग्रेस नौतनवा, पनियरा सहित कई अन्य सीटों पर दावा।
राष्ट्रीय महिला नेता को नौतनवा से लड़ाने की तैयारी।
विश्वदीपक त्रिपाठी, महराजगंज। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सपा और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे की बातचीत में फरेंदा सीट कांग्रेस को देने पर सहमति बन गई है। कांग्रेस जिले की नौतनवा और पनियरा सीटों पर भी दावा कर रही है। पार्टी एक राष्ट्रीय स्तर की महिला नेता को चुनाव लड़ाने की तैयारी में है। यदि वह सहमति देतीं हैं तो नौतनवा सीट कांग्रेस को मिल सकती है।
ऐसा नहीं होने पर पार्टी नौतनवा छोड़कर पनियरा सीट पर दांव लगाएगी। बीते लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 40 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों को बढ़त मिली थी। सीट बंटवारे की चर्चा में पार्टी इन सभी सीटों पर अपना स्वाभाविक हक जता रही है। फरेंदा से 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के वीरेंद्र चौधरी विधायक चुने गए थे।
उन्होंने भाजपा के बजरंग बहादुर सिंह को 1,227 वोट से हराया था। सपा प्रत्याशी शंखलाल मांझी चौथे स्थान पर थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में विधानसभा क्षेत्रवार वोटों के आकलन में भी कांग्रेस प्रत्याशी और मौजूदा विधायक वीरेंद्र चौधरी को फरेंदा में बढ़त मिली थी। आजादी के बाद से हुए चुनावों में कांग्रेस फरेंदा सीट पर आठ बार जीती है। भाजपा प्रत्याशी चार बार जीते, जबकि 2015 के उपचुनाव में सपा ने सीट हासिल की थी।
गोरखपुर शहर, बांसगांव और सहजनवा पर कांग्रेस का दावा
गोरखपुर शहर सीट कांग्रेस को देने पर सपा सहमत है। कांग्रेस बांसगांव और सहजनवा सीटें भी मांग रही है, लेकिन इन पर सहमति नहीं बनी है। देवरिया जिले की रुद्रपुर और बरहज सीटों पर भी कांग्रेस ने दावा किया है।
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कुशीनगर जिले की फाजिलनगर, पड़रौना और कुशीनगर शहर सीटों पर बातचीत जारी है। सिद्धार्थनगर जिले की बांसी, शोहरतगढ़ और डुमरियागंज सीटें कांग्रेस मांग रही है। बांसी पर लगभग सहमति बन गई है। बस्ती की हरैया और संतकबीरनगर की खलीलाबाद सीट पर भी दोनों दलों के बीच चर्चा हुई है।
कांग्रेस गठबंधन के तहत विधानसभा चुनाव लड़ने को तैयार है। शीर्ष नेतृत्व के निर्णय के अनुरूप काम किया जाएगा। जिले की पांचों विधानसभा सीटों पर पार्टी की तैयारी है। सभी 2080 बूथों का गठन कर सूची पार्टी नेतृत्व को सौंप दी गई है।
-विजय सिंह एडवोकेट, जिलाध्यक्ष, कांग्रेस
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