विश्वदीपक त्रिपाठी, महराजगंज। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सपा और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे की बातचीत में फरेंदा सीट कांग्रेस को देने पर सहमति बन गई है। कांग्रेस जिले की नौतनवा और पनियरा सीटों पर भी दावा कर रही है। पार्टी एक राष्ट्रीय स्तर की महिला नेता को चुनाव लड़ाने की तैयारी में है। यदि वह सहमति देतीं हैं तो नौतनवा सीट कांग्रेस को मिल सकती है।

ऐसा नहीं होने पर पार्टी नौतनवा छोड़कर पनियरा सीट पर दांव लगाएगी। बीते लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 40 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों को बढ़त मिली थी। सीट बंटवारे की चर्चा में पार्टी इन सभी सीटों पर अपना स्वाभाविक हक जता रही है। फरेंदा से 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के वीरेंद्र चौधरी विधायक चुने गए थे।