संवाद सूत्र, ठूठीबारी। गड़ौरा स्थित जेएचवी शुगर मिल में नए पेराई सत्र को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। बुधवार को मिल परिसर में वैदिक मंत्रोच्चार और विधि-विधान के साथ बायलर पूजन संपन्न हुआ। नारियल फोड़कर बायलर में अग्नि प्रवेश कराया गया और हवन कर मिल के सफल संचालन की कामना की गई। हालांकि, इस सत्र में मिल को अभी तक गन्ने का आवंटन नहीं हुआ है।

इसके बाद भी मिल प्रबंधन द्वारा बायलर पूजन और मिल संचालन को लेकर प्रश्न खड़े हो गए हैं, कि आखिर जब गन्ना ही नहीं मिलेगा तो मिल चलेगा कैसे। बुधवार की सुबह में पूजा-अर्चना पंडित अमरनाथ उर्फ रामू दूबे ने कराई। मुख्य यजमान के रूप में महाप्रबंधक इंजीनियरिंग विजय कुमार दीक्षित और महाप्रबंधक गन्ना विश्वामित्र सिंह ने पूजन किया।

महाप्रबंधक इंजीनियरिंग विजय कुमार दीक्षित ने बताया कि 26 और 27 नवंबर को मिल में मास्टर ट्रायल कराया जाएगा। इसके बाद मिल पेराई के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएगी। मिल प्रबंधन की ओर से सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शासन और संबंधित अधिकारियों का आदेश मिलते ही गन्ने की पेराई शुरू कर दी जाएगी।