संवाद सूत्र, सोनौली। भारत और नेपाल के बीच ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को नई मजबूती मिलने जा रही है। नेपाल सरकार ने प्रस्तावित मोतिहारी-सर्लाही एलपीजी गैस पाइपलाइन परियोजना को भारत सरकार के शत-प्रतिशत अनुदान से पूरा कराने का प्रस्ताव आगे बढ़ाया है। करीब 25 से 30 अरब नेपाली रुपये की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना से नेपाल में गैस की आपूर्ति अधिक सुरक्षित, सस्ती और सुगम होने की उम्मीद है। नेपाल आयल निगम ने इस संबंध में उद्योग, वाणिज्य एवं आपूर्ति मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार से सहयोग मांगा है।

नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की 22-23 नवंबर को भारत यात्रा के दौरान जारी संयुक्त वक्तव्य के बिंदु संख्या 16 में सीमापार कनेक्टिविटी के तहत गैस पाइपलाइन निर्माण की संभावनाओं पर विचार करने को प्राथमिकता दी गई है। इसी आधार पर नेपाल ने पेट्रोलियम पाइपलाइन की तर्ज पर एलपीजी परियोजना के लिए भी भारतीय अनुदान की पहल तेज कर दी है।

नेपाल आयल निगम के निदेशक विनीतमणि उपाध्याय के अनुसार, प्रस्तावित पाइपलाइन भारत के मोतिहारी से शुरू होकर नेपाल के सर्लाही तक पहुंचेगी। इसकी कुल लंबाई करीब 131 किलोमीटर होगी। इसमें मोतिहारी-अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन के मार्ग से पथलैया तक पहुंचने और वहां से सर्लाही तक करीब 60-62 किलोमीटर विस्तार की योजना है।

परियोजना के तहत 50 हजार मीट्रिक टन क्षमता का गैस भंडारण गृह बनाया जाएगा। इसमें 15 हजार टन क्षमता के तीन टैंक होंगे। इसके अलावा प्रतिदिन 25 हजार सिलिंडर भरने वाला आधुनिक प्लांट और आपातकालीन स्थिति में 15 हजार सिलिंडर प्रतिदिन भरने की क्षमता वाला अलग केंद्र स्थापित किया जाएगा।