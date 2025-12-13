महराजगंज में जनरल टिकट लेने में यात्रियों को हो रही परेशानी, लंबी लाइन लगने से छूट जाती हैं ट्रेनें
महराजगंज में जनरल टिकट लेने वाले यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। टिकट काउंटर पर लंबी लाइन लगने के कारण यात्रियों की ट्रेनें छूट जा ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, आनंदनगर। आनंदनगर जक्शन पर यात्रियों को जनरल टिकट लेने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। जिससे यात्रियों की ट्रेन छूट जा रही है। रेलवे के अधिकारी अनजान बने हुए हैं। आनंदनगर रेलवे स्टेशन जंक्शन की श्रेणी में आता है। आनंदनगर जंक्शन पर मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, दुर्ग, प्रयागराज सहित विभिन्न शहरों के ट्रेनों का आवागमन होता है। जिससे बड़ी संख्या में यात्री विभिन्न ट्रेनों से यात्रा करने पहुंचते हैं।
वर्तमान समय में यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। शनिवार की दोपहर जनरल टिकट लेने के लिए यात्री मशक्कत कर रहे थे। टिकट काउंटर से लेकर बाहर तक लंबी कतार थी।
यात्री कमलेश कुमार, नंदलाल, धनंजय शर्मा, जगदीश चौरसिया, शिवशंकर कुमार, उमेश चंद ने कहा कि स्टेशन पर ट्रेन आने से 10 से 15 मिनट पहले टिकट क्लर्क ने खिड़की से टिकट काटना शुरु किया, जिससे लंबी कतार लग गई।
स्थानीय डॉ. रामनरायन चौरसिया, टुनटुन पासवान, ऋषि चौरसिया, कृष्णा मोदनवाल ने कहा कि टिकट काउंटर पर आए दिन लंबी कतार लग रही है। जिससे यात्रियों की ट्रेन भी छूट जा रही है।
यह समस्या करीब महीने भर से है लेकिन रेलवे के अधिकारी अंजान बने हुए हैं। अगर जल्द ही समस्या से यात्रियों को निजात नहीं मिलेगा, तो रेलवे के उच्चाधिकारियों को पत्र लिखकर समस्या से अवगत कराया जाएगा। स्टेशन अधीक्षक ओपी त्रिपाठी ने कहा कि जंक्शन होने के कारण स्टेशन पर भीड़ हो रही है।
