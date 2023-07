Tomato Price Hike: टमाटर से मालामाल हो रहे नेपाल के तस्कर, 50 रुपये किलो खरीदकर 140 में बेच रहे

Tomato Price Hike टमाटर के भाव आसमान छू रहे हैं। आम जन के किचन से टमाटर गायब सा हो गया है। इसी बीच नेपाली टमाटर के तस्करी का खेल भी जारी है। पिछले दिनों महराजगंज में पकड़े गए तीन टन नेपाली टमाटर ने सीमा पर तस्करों के नेटवर्क को उजागर कर दिया है। तस्कर टमाटर की तस्करी कर मालामाल हो रहे हैं।

नौतनवा मंडी में ई रिक्शा से आए नेपाली टमाटर को वापस करता पीआरडी जवान। -जागरण

Your browser does not support the audio element.

महराजगंज, विश्वदीपक त्रिपाठी। महंगाई से लाल हुए टमाटर की तस्करी का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा। तस्कर भारत और नेपाल के बीच आयात-निर्यात के प्रविधानों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। नेपाल से टमाटर के आयात पर प्रतिबंध के बावजूद महराजगंज में पकड़े गए तीन टन नेपाली टमाटर ने सीमा पर तस्करों के नेटवर्क को उजागर कर दिया है। 120-140 किलो बिक रहा 50 रुपये किलो खरीदा गया टमाटर नेपाल में 50 रुपये (85 रुपया नेपाली) किलो में खरीदा गया टमाटर भारत में 120 से 140 रुपये किलो बिक रहा है। प्रति किलो 70 रुपये के मुनाफे में नेपाली पुलिस के साथ- साथ जांच व अन्य सुरक्षा एजेंसियों की भागीदारी से इनकार नहीं किया जा सकता। बीते सोमवार को ही तस्करी के टमाटर को नष्ट करने की बजाय छोड़ने के आरोप में कस्टम अधीक्षक समेत छह कर्मचारियों को सोनौली सीमा से हटाकर लखनऊ मुख्यालय संबद्ध किया गया। प्रतिबंधित है नेपाल से टमाटर का आयात भारत-नेपाल सीमा पर आयात- निर्यात के निर्धारित केंद्र बनाए गए हैं। इन्हें इनलैंड कस्टम स्टेशन (अंतरदेशीय सीमा शुल्क केंद्र) कहते हैं। कोई भी व्यापारी या दलाल बगैर आइईसी (आयात-निर्यात कोड) प्रमाणपत्र के आयात नहीं कर सकता। सामान्य तौर पर चावल, गेहूं, फल व सब्जियां भारत से नेपाल निर्यात की जाती हैं तो नेपाल से जड़ी-बूटी, तेजपत्ता, दालचीनी आदि का आयात होता है। टमाटर का भारत से नेपाल को निर्यात तो किया जा सकता है, लेकिन आयात प्रतिबंधित है। पहाड़ से मैदान में आ रहीं सब्जियां नेपाल के पहाड़ी क्षेत्र दांग, घौराई, पाल्पा, श्यालजा में पैदा होने वाला टमाटर वहां की भैरहवा, परासी, बुटवल, नारायणघाट, मुग्लिंग की सब्जी मंडियों में पहुंच रहा है।

Edited By: Pragati Chand