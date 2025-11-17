डेढ़ लाख की चोरी का छह दिन में पर्दाफाश, घुघली पुलिस ने आरोपी को धर-दबोचा
महराजगंज के घुघली थाना क्षेत्र में डेढ़ लाख रुपये की चोरी का पुलिस ने छह दिन में पर्दाफाश किया। घुघली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और चोरी किए गए रुपये भी बरामद कर लिए। इस सफलता से क्षेत्र में अपराध नियंत्रण का संदेश गया है।
जागरण संवाददाता, महाराजगंज। घुघली कस्बे के सुभाष चौक से मोटरसाइकिल की डिक्की से डेढ़ लाख रुपये चोरी के मामले का पुलिस ने मात्र छह दिन में पर्दाफाश कर दिया।
पुलिस ने मुख्य आरोपी को पकड़ते हुए उसके पास से चोरी की धनराशि में से 16,700 रुपये नकद तथा वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। विगत 11 नवंबर को कोठीभार थाना क्षेत्र के बसडीला निवासी श्रीकिशुन के मोटरसाइकिल की डिग्गी से डेढ़ लाख रुपये नकद चोरी कर लिए गए थे।
स्थानीय थाने में अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। घटना के बाद से ही पुलिस टीम तकनीकी व खुफिया तंत्र के आधार पर लगातार जांच में जुटी थी।
सोमवार की सुबह थानाध्यक्ष कुंवर गौरव सिंह की टीम ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम खजुरिया मछली गांव रोड से मुख्य आरोपी जिलाजीत पुत्र रामचंद्र वर्ष निवासी सोहना टोला पुरैना,थाना वजीरगंज,जिला गोंडा को सुबह 9.40 बजे गिरफ्तार कर लिया।
जिलाजीत शातिर चोर है और उसके खिलाफ रायबरेली,अयोध्या,श्रावस्ती और महराजगंज में चोरी व एनडीपीएस एक्ट के कुल पांच आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पूछताछ के दौरान मुख्य आरोपी ने अपने दो संलिप्त साथियों का नाम भी बताया। दोनों आरोपी फरार हैं।
घटना में शामिल दो अन्य वांछित आरोपी रामबचन पुत्र भगवती, निवासी बल्दूपुरवा,थाना धानेपुर, गोंडा राजेन्द्र पुत्र महंगू, निवासी मुण्डाडीह, थाना धानेपुर, गोंडा पुलिस उनकी गिरफ्तारी व शेष धनराशि की बरामदगी के लिए टीम लगातार दबिश दे रही है।
पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीना ने घुघली पुलिस टीम की त्वरित कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि जिले
की पुलिस अपराधियों के विरुद्ध सतत अभियान चलाकर जनता की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
