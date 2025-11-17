डेढ़ लाख की चोरी का छह दिन में पर्दाफाश, घुघली पुलिस ने आरोपी को धर-दबोचा

जागरण संवाददाता, महाराजगंज। घुघली कस्बे के सुभाष चौक से मोटरसाइकिल की डिक्की से डेढ़ लाख रुपये चोरी के मामले का पुलिस ने मात्र छह दिन में पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने मुख्य आरोपी को पकड़ते हुए उसके पास से चोरी की धनराशि में से 16,700 रुपये नकद तथा वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। विगत 11 नवंबर को कोठीभार थाना क्षेत्र के बसडीला निवासी श्रीकिशुन के मोटरसाइकिल की डिग्गी से डेढ़ लाख रुपये नकद चोरी कर लिए गए थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

स्थानीय थाने में अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। घटना के बाद से ही पुलिस टीम तकनीकी व खुफिया तंत्र के आधार पर लगातार जांच में जुटी थी। सोमवार की सुबह थानाध्यक्ष कुंवर गौरव सिंह की टीम ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम खजुरिया मछली गांव रोड से मुख्य आरोपी जिलाजीत पुत्र रामचंद्र वर्ष निवासी सोहना टोला पुरैना,थाना वजीरगंज,जिला गोंडा को सुबह 9.40 बजे गिरफ्तार कर लिया। जिलाजीत शातिर चोर है और उसके खिलाफ रायबरेली,अयोध्या,श्रावस्ती और महराजगंज में चोरी व एनडीपीएस एक्ट के कुल पांच आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पूछताछ के दौरान मुख्य आरोपी ने अपने दो संलिप्त साथियों का नाम भी बताया। दोनों आरोपी फरार हैं।