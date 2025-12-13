Language
    महराजगंज में चोरों ने बंद पड़े मकान को बनाया निशाना, CCTV कैमरे में कैद हुआ घटना

    By Santosh Singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 03:00 PM (IST)

    महराजगंज में चोरों ने एक बंद पड़े मकान को निशाना बनाया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद से इलाके ...और पढ़ें

    घुघली में बंद पड़े मकान को चोरों ने बनाया निशाना।

    संवाद सूत्र, घुघली। अज्ञात चोरों ने एक बंद पड़े मकान को निशाना बनाते हुए बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। शुक्रवार की रात चोर कमरों के ताले तोड़कर टीवी सहित लाखों रुपये के कीमती सामान लेकर फरार हो गए। घटना के समय मकान मालिक पूरे स्वजन के साथ घर से बाहर गए हुए थे। थाना क्षेत्र के ग्रामसभा रामपुर बल्डीहा के बेलवा टोला निवासी निवासी रामबचन का मकान रामपुर मोड़ पर स्थित है।

    बंद पड़े मकान में पीछे की ओर दीवार पर लगे कंटीले तार को काट कर उसी रास्ते से घर में दाखिल हो गए। अंदर बने कमरों के ताले तोड़कर घर में रखा टीवी, घरेलू सामान व अन्य कीमती वस्तुओं पर हाथ साफ कर दिया।

    शनिवार सुबह मकान मालिक घर गए तो कमरों के टूटे ताले देख उनके होश उड़ गए उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल कर घर में सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो देखा कि चोरी की पूरी घटना सीसी कैमरे में कैद हो गई है।

    फुटेज में चोरों की गतिविधियां स्पष्ट रूप से दिख रही है, पुलिस जांच में जुट गई है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर संदिग्धों की पहचान शुरू कर दी है। थानाध्यक्ष कुंवर गौरव सिंह ने कहा कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है।

    सीसी टीवी फुटेज के आधार पर संदिग्धों की तलाश की जा रही है और जल्द ही चोरी की घटना का खुलासा कर लिया जाएगा। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है।

    ग्रामीणों ने रात्रि गश्त बढ़ाने और चोरी की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग की है। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से लोगों में असुरक्षा की भावना गहराती जा रही है।