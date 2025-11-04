अंग्रेजी में लिखा संजना और दाहिने कलाई पर काला धागा, तालाब में युवती का शव मिला; पहचान में जुटी पुलिस

संवाद सूत्र, पनियरा। अज्ञात युवती का शव मंगलवार की सुबह दीनदयाल नगर के मास्टर कॉलोनी के पास स्थित एक तालाब में उतराता मिला। सुबह खेत की तरफ गए ग्रामीणों की नजर जब तालाब में उतराते हुए उस शव पर पड़ी तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया। युवती के बाएं हाथ के ब्रेसलेट (कंगन) पर संजना लिखा है। हालांकि काफी प्रयास के बाद भी अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दीनदयाल नगर में स्थित तालाब में मिला शव पनियरा थाना अंतर्गत नगर पंचायत पनियरा के वॉर्ड नंबर-10 दीन दयाल नगर के मास्टर कालोनी के पास एक तालाब है। रोज की तरह मंगलवार की सुबह भी ग्रामीण खेत की तरफ गए। इसके बाद जब तालाब में शव को उतराता देखा तो वे हैरान रह गए। आनन-फानन में पुलिस को सूचना दी गई। शव मिलने की खबर गांव में आग तरह फैल गई। इस दौरान आस-पास गांव के भी बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए।