अंग्रेजी में लिखा संजना और दाहिने कलाई पर काला धागा, तालाब में युवती का शव मिला; पहचान में जुटी पुलिस
पनियरा के दीनदयाल नगर में एक तालाब में अज्ञात युवती का शव मिला। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचित किया। युवती के बाएं हाथ के ब्रेसलेट पर 'संजना' लिखा है। पुलिस शव की शिनाख्त करने का प्रयास कर रही है। युवती सलवार-कमीज पहने हुए थी, गले में मंगलसूत्र था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सूत्र, पनियरा। अज्ञात युवती का शव मंगलवार की सुबह दीनदयाल नगर के मास्टर कॉलोनी के पास स्थित एक तालाब में उतराता मिला। सुबह खेत की तरफ गए ग्रामीणों की नजर जब तालाब में उतराते हुए उस शव पर पड़ी तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया। युवती के बाएं हाथ के ब्रेसलेट (कंगन) पर संजना लिखा है। हालांकि काफी प्रयास के बाद भी अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है।
दीनदयाल नगर में स्थित तालाब में मिला शव
पनियरा थाना अंतर्गत नगर पंचायत पनियरा के वॉर्ड नंबर-10 दीन दयाल नगर के मास्टर कालोनी के पास एक तालाब है। रोज की तरह मंगलवार की सुबह भी ग्रामीण खेत की तरफ गए। इसके बाद जब तालाब में शव को उतराता देखा तो वे हैरान रह गए। आनन-फानन में पुलिस को सूचना दी गई। शव मिलने की खबर गांव में आग तरह फैल गई। इस दौरान आस-पास गांव के भी बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए।
शव का शिनाख्त कराने में जुटी पनियरा पुलिस
पुलिस लाश बाहर निकलवाई और शिनाख्त कराने के प्रयास में जुटी रही, लेकिन शव की पहचान नहीं हाे सकी। युवती सलवार-कमीज पहनी है। उसके गले में मंगलसूत्र व कान में टप्स है। उसके बाएं पैर में छह अंगुलियां है। बाएं हाथ में काले रंग का ब्रेसलेट पहनी है, जिस पर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में संजना लिखा है। जबकि दाहिने कलाई पर काला धागा बंधा है। पनियरा थानाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह ने बताया कि शव के शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
