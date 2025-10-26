Bangkok-Nepal flight: थाई एशिया एयर की बैंकाक-भैरहवा उड़ान फिर से शुरू, नया शेड्यूल जारी

संवाद सूत्र, भैरहवा (नेपाल)। थाई एशिया एयर ने रविवार से बैंकाक-भैरहवा-बैंकाक हवाई सेवा को फिर से शुरू कर दी है। रविवार को बैंकाक से एयरबस-320 विमान, 17 यात्रियों के साथ, दोपहर 12 बजे भैरहवा के गौतम बुद्ध अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल पर उतरा। यह एयरलाइन की भैरहवा के लिए पहली उड़ान थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

विमानस्थल के सूचना अधिकारी विनोद सिंह रावत ने बताया कि भैरहवा से विमान 162 यात्रियों को लेकर दोपहर एक बजे पुनः बैंकाक के लिए रवाना हुआ। उन्होंने बताया कि एयरलाइन ने सप्ताह में दो दिन रविवार और बुधवार के लिए नियमित उड़ान तालिका स्वीकृत कराई है। इस तालिका के अनुसार यात्रियों को अब सप्ताह में दो बार सीधी उड़ान की सुविधा मिलेगी।