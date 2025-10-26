Language
    Bangkok-Nepal flight: थाई एशिया एयर की बैंकाक-भैरहवा उड़ान फिर से शुरू, नया शेड्यूल जारी

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 02:03 PM (IST)

    थाई एशिया एयरलाइंस ने बैंकाक और भैरहवा के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू कर दी हैं। यह सेवा सप्ताह में तीन दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को उपलब्ध रहेगी। यात्री एयरलाइन की वेबसाइट या ट्रैवल एजेंटों के माध्यम से टिकट बुक कर सकते हैं। इस कदम से नेपाल और थाईलैंड के बीच पर्यटन बढ़ने की उम्मीद है, जिससे दोनों देशों के संबंध मजबूत होंगे।

    Hero Image

    रविवार को बैंकाक से भैरहवा पहुंचा एयरबस 320 का विमान। जागरण

    संवाद सूत्र, भैरहवा (नेपाल) थाई एशिया एयर ने रविवार से बैंकाक-भैरहवा-बैंकाक हवाई सेवा को फिर से शुरू कर दी है। रविवार को बैंकाक से एयरबस-320 विमान, 17 यात्रियों के साथ, दोपहर 12 बजे भैरहवा के गौतम बुद्ध अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल पर उतरा। यह एयरलाइन की भैरहवा के लिए पहली उड़ान थी।

     विमानस्थल के सूचना अधिकारी विनोद सिंह रावत ने बताया कि भैरहवा से विमान 162 यात्रियों को लेकर दोपहर एक बजे पुनः बैंकाक के लिए रवाना हुआ। उन्होंने बताया कि एयरलाइन ने सप्ताह में दो दिन रविवार और बुधवार के लिए नियमित उड़ान तालिका स्वीकृत कराई है। इस तालिका के अनुसार यात्रियों को अब सप्ताह में दो बार सीधी उड़ान की सुविधा मिलेगी।

     यात्रियों में दिखा उत्साह:

    पहली उड़ान में सवार यात्रियों ने इसे सुविधाजनक और समय बचाने वाला विकल्प बताया। एक यात्री ने कहा पिछले कुछ महीनों तक फ्लाइट बंद होने के कारण बैंकाक जाना मुश्किल था। अब हम आसानी से सीधे उड़ान पकड़ सकते हैं। एयरलाइन के प्रतिनिधि ने बताया कि बढ़ती मांग को देखते हुए भविष्य में उड़ानों की संख्या बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है।