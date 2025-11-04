Language
    मोबाइल चोरी के आरोप में किशोर को पेड़ से उल्टा लटकाया, इंटरनेट मीडिया पर वीडियो वायरल

    By Neeraj Neeraj Srivastava Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 08:57 PM (IST)

    एक लड़के पर मोबाइल चोरी का आरोप लगने के बाद उसे पेड़ से उल्टा लटका दिया गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे लोगों में गुस्सा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है।

    मोबाइल चोरी के आरोप में किशोर को पेड़ से उल्टा लटकाया।

    संवाद सूत्र, भिटौली। मोबाइल चोरी के आरोप में कुछ युवकों ने एक किशोर का पैर रस्सी से बांधकर उसे पेड़ से उल्टा लटका दिया। इस घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। हालांकि दैनिक जागरण प्रसारित वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। यह घटना घुघली थाना क्षेत्र के घघरुआ खड़ेसर गांव की है।

    पुलिस ने मामले में पांच आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर दो को गिरफ्तार कर लिया है। वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि किशोर को पेड़ में रस्सी से बांधकर उल्टा लटकाया गया है, जबकि आस-पास कुछ युवक उसकी स्थिति पर तमाशा देख रहे हैं।

    घघरुआ के खड़ेसर निवासी पीड़ित की मां सहाना ने पुलिस को दिए तहरीर में बताया कि उसके बेटे को मोबाइल चोरी के आरोप में गांव निवासी नईम, साहिल, क्रिश, गोलू और विशाल ने पकड़कर पैर बांधकर सुबह से लेकर शाम तक पेड़ से उलटा लटकाए रखा।

    इसी के साथ पीठ और पैर पर मारते- पीटते रहे। जिससे बेटे को काफी चोटें आई। आरोपितों ने धमकी दी की मोबाइल वापस दिला दो, नहीं तो बेटे को जान से मार देंगे।

    अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ ने बताया कि पांचों आरोपितों के विरुद्ध घुघली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। दो आरोपित नईम व साहिल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपितों की तलाश में पुलिस टीम लगी है।